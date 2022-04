Szemet szúrt, hogy közút szeli át a sípályát

Magánemberként átiratban jelezte januárban a szentegyházi polgármesteri hivatalnak (jelenleg ide tartozik az érintett terület) Both Lajos, hogy gyakorlatilag egy közútra épült rá a sípálya. Lapunknak azt nyilatkozta, elfogadhatatlannak tartja a helyzetet, hiszen amellett, hogy törvénytelenség történt, a régi, római kori utat még ma is használják a kápolnásfalui gazdák – köztük szülei – területeik megközelítésére, illetve amikor borvizet tölteni indulnak.

Meglátása szerint nyilvánvaló, hogy a sípálya üzemeltetőjének már a beruházás megvalósításának időpontjában is tudomása kellett legyen a helyzetről.

„Mivel az említett útszakasz az egyetlen, amely lehetővé teszi a 13A jelzésű országút elkerülését Homoródfürdő és Kápolnásfalu között, elfogadhatatlan, hogy akár magán-, akár jogi személyként, a vonatkozó jogszabályok semmibevételével, bárki kisajátítson, önös érdekből elfoglaljon, lezárjon egy közutat, olyan módon, hogy eredeti rendeltetésének megfelelően a többi állampolgár ne tudja használni” – közölte Both.

Azon a szakaszon egyszerűbb, továbbá biztonságosabb is közlekedni a szekerekkel és a mezőgazdasági gépekkel, ráadásul a 13A jelzésű országút forgalmát sem zavarják.

Both Lajos elmondása szerint ugyanakkor nem igazságos, hogy önkényesen le van zárva az útszakasz a négy-öt hónapig tartó síszezon alatt. Ilyen tekintetben több mint tízéves problémáról van szó.

Utóbbiról – elmondása szerint – ráadásul nem is volt eltakarítva a hó a téli időszakokban, így amúgy sem lehetett közlekedni rajta.

Éppen ezért is furcsállja, illetve rosszindulatot sejt amögött, hogy most előkerült a probléma.

Benedek egyébként úgy sejti, hogy konkrétan egy kisebb erdős rész kitermelése érdekében kellene szabaddá tenni a sípályát átszelő utat. A kérdéses területet azonban más irányból is meg lehetne közelíteni, ami szerinte csak jóérzés kérdése, hiszen a megfelelő papírokkal bárhol szállítható a faanyag.

A sípálya-tulajdonos mindemellett arra is kitért, hogy értékteremtő vállalkozásából nemcsak ő, de az azt látogató turisták, illetve a környékbeli szállásadók is hasznot húznak – ezért is szeretne mindent megtenni a sípálya megmentése érdekében.