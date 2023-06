Székelyföldön is tiltakoznak a bírák, csak a sürgős ügyeket tárgyalják

Csatlakoztak az országszerte kezdődött tiltakozáshoz a Hargita, Kovászna és Maros megyei igazságszolgáltatási intézmények is, a bírák csak a sürgős ügyeket tárgyalják, ezért sok lesz a halasztás. A tiltakozás a különnyugdíjak tervezett reformja miatt történik, amely kedvezőtlenül érinti az igazságszolgáltatási alkalmazottakat.

Szerdán kezdődött a tiltakozás, amely részleges munkabeszüntetéssel jár a bírák, a bírósági, törvényszéki írnokok és az ügyészek részéről is. Ennek

A Hargita Megyei Törvényszéken is problémákat, túlterheltséget jelent a bírák hiánya – jelezte kérdésünkre Fodor Péter bíró, az intézmény szóvivője. Mint elmondta,

a meglévő 17 bírói állásból 10 jelenleg is betöltetlen, ez pedig jelentős többletmunkát ró a bírákra.

Ugyanakkor a városi bíróságokon is érezhető ez a helyzet – ismertette. A tiltakozáshoz a törvényszék mellett a bíróságok is csatlakoztak Hargita megyében. Az új ügycsomók iktatása ugyanakkor zavartalan, az ügyfélfogadási tevékenység csak a július és szeptember közötti nyári ítélkezési szünet alatt működik csökkentett időtartammal, ahogy ez máskor is történt.

Szintén részt vesz a részleges munkabeszüntetésben a Maros Megyei Törvényszék, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla, illetve a megyében működő bíróságok. Ugyanez a helyzet a Kovászna Megyei Törvényszék esetében is – erősítette meg kérdésünkre Monalisa Neagoe-Anton közönségkapcsolati felelős. Hasonlóképpen tiltakoznak a kézdivásárhelyi és bodzafordulói bíróságok is, amelyek honlapján megjelent a rendkívüli közgyűlések határozata.