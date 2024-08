Székelyföldiek is elkapták a tengeri ítéletidőt

Nem kerülte el a beharangozott viharos időjárás a Fekete-tenger romániai partszakaszát, számos helyre riasztották a Konstanca megyei tűzoltókat – üdülőtelepülésekre is – menteni, valamint az ítéletidő utáni károk elhárítására. Székelyföldiek is posztoltak a tengeri körülményekről.

A Konstanca megyei tűzoltóság szombat délutáni tájékoztatása szerint a riasztások nyomán több embert kellett kimenteni a vízből, az elmúlt 24 óra tekintetében pedig kétszázat is meghaladó vészhelyzetben avatkoztak be a rendkívüli időjárási körülmények miatt.

Épületeket, házakat, sőt még szállodákat is öntött el a víz,

számos helyen a tűzoltók segítségére volt szükség. Úttesteket is fel kellett szabadítani, részben a kidőlt fáktól, részben pedig az árvízszerű esőzés után hátramaradt iszap és egyéb hordalék eltakarításával. Emberi áldozatokról nem számoltak be a tűzoltók, az anyagi kár viszont jelentős az előzetes becslések szerint.

Sokan Székelyföldről is a nyár végi napokra időzítették a tengerparti üdülést, sajnos „belefutva” a rossz időbe, így szinte mindenkinek akad egy ismerőse, aki e témában posztolt. Korodi Attila csíkszeredai polgármester is a Fekete-tengerről jelentkezett be, betyárnak nevezve a hajnali vihart, ami aztán reggelre mérséklődött.