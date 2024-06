Szejkefürdői mofetta: terület-kisajátítás, tervezés, felújítás, iszapvulkán

Területet sajátít ki a városháza a szejkefürdői mofetta környékén, miután nem sikerült beazonosítani a telek tulajdonosát. A létesítmény konkrét felújítására még várni kell, hiszen számos jóváhagyást kell beszerezni és műszaki tervekre is szükség lesz. Azt is megtudtuk, hogy a helyszínen látványosan feltörő gázok nem veszélyesek az emberekre, ráadásul az is bizonyított, hogy gyógyhatásúak.