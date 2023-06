Kezdődik a levendula- és cseresznyeszezon, mindkettőből szedhetünk a hétvégén

Lassan az eperszezonnak vége és elkezdődött a ropogós cseresznye érésének időszaka, amikor azok, akik imádják ezt a gyümölcsöt, egész évre belakmároznának belőle a rövid ideig tartó szezonban. Maros megyében van egy gyümölcsösös, ahol annyit ehetünk, amennyi belénk fér, és haza is vihetünk belőle. De nem csak a cseresznyéskert, hanem a levendulamezők is megnyitják kapuikat és várják az illatos gyógynövény kedvelőit.

Az elmúlt években egyre többen fedezik fel a gyógyhatásáról is ismert illatos levendulát. Készül belőle nyugvópárna, illóolaj, fagylalt és a csokorba kötve az otthon dísze is lehet.

A gerendkeresztúri Lavanda Purple Love levendulásba két hétvégén szerveznek látogatást: június 17-18-án és 24-25-én. A bözödi tó szomszédságában lévő félhektáros levenduladombon június 20-án, kedden 15 órától fogadják a látogatókat. A mezősályi Mureşan levendulásba június 24-től július 16-ig naponta 9–21 óra között várják a látogatókat. Ákosfalva községben két levendulás is van, ezek is fogadják az érdeklődőket az elkövetkező időszakban.

A nagykendi Lavenderland kulturális központban jövő héttől gyermekfoglalkozásokat tartanak, akkor a levendulás is megtekinthető.

Érdemes követni a különböző levendulások közösségi oldalát, hiszen ott közölnek friss információkat, például az időjárásról is, és azt is megtudhatják az érdeklődők, hogy pontosan mikor érdemes menni.

Aki szedni is akar, bármennyit szedhet és azt hazaviheti kilogrammonként 15 lejért. A gyümölcsösben különböző házi készítésű termékeket is lehet vásárolni és akár ott helyben meg is lehet kóstolni.