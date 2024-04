Száznegyvennel száguldott a falun keresztül, most tesznek azért, hogy ez ne ismétlődhessen meg

Öt, napelemmel ellátott sebességmérő táblát szereltet fel az önkormányzat a felső-háromszéki Gelencén, hogy a lakosság kérésének megfelelően némileg csillapítsák a községen áthaladó gépjárművek sebességét. A digitalizációs pályázatnak köszönhetően a falu önkéntes tűzoltósága hőkamerás drónnal is gazdagodott, de a jövőben korszerű buszmegállók és okospadok is hozzájárulnak a település fejlődéséhez.

A község bejáratánál és központjában már néhány napja be is üzemelték az első táblákat, amelyek rögzítik az átlagsebességet, a legalacsonyabb és legmagasabb értékeket, ezzel meghatározva a gyorshajtás mértékét is a községben.