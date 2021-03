Száznégy új fertőzött egy nap alatt Maros megyében

Egy hajszál választja el Hargita megyét az egy ezrelékes fertőzöttségi aránytól

Stagnál az új fertőzések száma Hargita megyében, ahol pénteken is közel 40 esetet azonosítottak, ezáltal lassan a térségben is átlépi az egy ezreléket a fertőzöttségi arány. Egy haláleset is történt továbbá az elmúlt 24 órában.