Száz szociális otthont ellenőriznek Maros megyében

Országos szinten, így Maros megyében is helyszíni ellenőrzéseket tartanak ezen a héten szociális intézményekben. Ezekre most azért kerül sor, mert Ilfov megyében több olyan öregotthont azonosítottak, ahol a bentlakók embertelen körülmények között éltek, bántalmazták őket.

A gyermekjogvédelmi szakemberek mellett ott lesznek a fogyasztóvédők, a közegészségügyiek, továbbá a rendőrség és a tűzoltóság képviselői is. Mindennap lejelentik a tapasztaltakat, és továbbítják azokat Bukarestbe. A prefektus reményét fejezte ki, hogy Maros megyében nem lesznek különösebb gondok a szociális intézményekben.

Rendszeresen ellenőrzik az otthonokat

A megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság vezetője, Miklea Hajnal-Katalin a sajtónak elmondta, a hozzájuk tartozó szociális intézményekben eddig is rendszeresen ellenőriztek ők is és az országos szakhatóság felügyelői is, mi több, rendszeresen készítenek helyzetjelentéseket nem kormányzati szervezetek is. A látogatások nyomán tapasztaltakról írásos jegyzőkönyv készül, benne az is, hogy mit javasolnak, hol milyen változtatásra van szükség.

Ezeket közlik az érintett intézmények vezetőivel is, akik igyekeznek betartani azokat.