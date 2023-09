Számos energiaügyi, gazdasági kérdésben döntöttek, újabbak is vannak terítéken

Erdélyi erőművek megépülését szavatolták, bővítették az energiakártya felhasználhatóságát, továbbá részt vett a biztosítótársaságok megszorítását célzó törvénytervezet kidolgozásában is – számolt be kollégáival végzett parlamenti tevékenységéről Antal Lóránt RMDSZ-es szenátor. Az udvarhelyszéki drogproblémáról is beszélt.