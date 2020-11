Számokkal lehetne érvelni a szenátor szerint a tanintézmények bezárása ellen

Indokolatlan volt a tanintézmények bezárása és a vörös forgatókönyvre való áttérés László Attila szenátor szerint • Fotó: Sándor Csilla

Az RMDSZ kérte a kormánytól, hogy ott, ahol a koronavírus járvánnyal összefüggésbe hozott esetszámok lehetővé teszik, engedjék vissza az óvodákba, az iskolapadokba a kicsiket és a 0-8. osztályos diákokat.

Számokkal lehet érvelni

László Attila szenátor szerint közegészségügyi előnyei vannak annak, ha nyitva maradnak az óvodák és iskolák.

A legtöbb oktatási intézményben minden erőfeszítést megtettek annak érdekében, hogy megfelelő körülmények között, azaz a távolságot betartva, maszkot viselve, elkerülve a közösségi játékokat, fogadják és neveljék a gyermekeket.

Az oktatási intézmények többségében van reggeli egészségügyi szűrés, és észreveszik, ha a gyermeknek fertőzésre utaló jelei vannak. De az is fontos, ha kiderül, hogy egy gyerek pozitív, akkor felügyelet alatt lehet tartani úgy őt, mint a családtagjait, kontaktjait, lehet követni lehet az esetet. „Az óvodák és iskolák bezárásával szétszórtunk 2 millió gyermeket a közösségekbe, ahol nem tudjuk, hogy kivel találkoznak, elkapták-e a fertőzést vagy sem.

Az országos kimutatások szerint 2 millió gyermek közül 8 hónap alatt 5800-ról derült, ki hogy pozitív, ami nem túl nagy százalék. Azt is tudjuk, hogy gyermekek döntő többsége tünetmentesen, vagy minimális tünetekkel esett át, esne át a fertőzésen. Ezért nem indokolt ott bezárni az iskolákat, óvodákat, ahol az esetszám alacsony

– érvelt László Attila. Megkérdeztük, hogy mit lehet tudni a tanárok, iskolai személyzet megfertőzéséről. László Attila szerint az adatok arról beszélnek, hogy

nincs magasabb részaránya a fertőzéseknek a tanerők között, mint az átlagos lakosság körében és egy tanulmány szerint a tanintézményen belül azon tanárok esetében van némi növekedés, akik sok időt töltöttek a tanáriban.

Helyi döntések legyenek

A szenátus egészségügyi bizottságának elnöke szerint a megyei és helyi szakemberek és önkormányzatok kellene eldöntsék, hogy mit tartanak nyitva és bezárva. „Jelen pillanatban számos olyan statisztikai adat szerint történik az oktatási intézményekben zajló munka korlátozása, ami nem mindig fedi a valóságot. Mert egy községen belül különböző fertőzöttségi szint lehet településenként, s ezeket nem veszik figyelembe. A rendelkezések szerint ha három gyerek fertőzött lesz egy iskolában, akkor azt a tanintézetet be kell zárni. De lehet, hogy ebből kettő testvérpár, az gócnak minősül.

A testvérek és szülők maradjanak otthon, a direkt kontaktok is, de attól a többi 500 gyerek járhatna iskolába. Nincs értelme lezárni az egész oktatási intézményt. De ehhez arra van szükség, hogy a Bukarestben hozott országos döntések helyett hagyják a helyi szakembereket dönteni, hiszen ők ismerik a pontos helyzetet. Arra is szükség van, hogy azokat, akik közvetlen kapcsolatba kerültek a betegekkel ingyen leteszteljék

– magyarázta a szenátor. László Attila a helyi döntések fontossága kapcsán két példát is említett. Elsősorban Székelyudvarhelyt, amely szinte vesztegzár alá került a magas fertőzöttségi arány miatt. A szenátor szerint Székelyudvarhelyen a fertőzöttségi szám kiszámításakor beleszámolták az udvarhelyi kovidos kórházban fekvő betegeket is. De a megyei egészségügyi igazgatóság vezetője, Tar Gyöngyi epidemiológus azt mondta a helyzet pontos és alapos ismeretében, hogy nincs szükség a vesztegzár bevezetésére Székelyudvarhelyen. Lerövidítették az epidemiológia vizsgálatokat, elkezdték tesztelni a fertőzőtekkel közvetlen kapcsolatban levő személyeket is és most ott tartanak, hogy 8,5 ezrelékről lecsökkent 5 ezrelékre a fertőzöttségi szint. A Kolozs megyei Mákófalván a 600 lakosból 24 személy lett koronavírusos, de mindenik fertőzött ugyanabban a varrodában dolgozott.

Minden ismert pozitív hazament, családjával együtt otthon maradt, nem nőttek tovább az esetszámok, így nem volt szükség karantén bevezetésére. Ott is a helyzet pontos ismeretében a megyei szakemberek döntöttek arról, hogy megoldható a helyzet karantén nélkül is.