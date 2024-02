Számítástechnikai sikervállalkozás Székelyföld szívében

Tódor László a kolozsvári építőmérnöki szak befejezése után a BME-n folytatta tanulmányait, a tandíj előteremtése érdekében pedig a tanulás mellett munkát is vállalt. „Egy budapesti tervezőirodában láttuk, hogy a terveket már akkor jórészt számítógépeken készítik. Ez a felgyorsult és modern felfogás annyira megtetszett, hogy eldöntöttük, idehaza népszerűsíteni és értékesíteni akarjuk ezeket a programokat” – mesélt a kezdetekről Tódor László. Idővel a budapesti InterCAD-del olyan jó kapcsolatot alakítottak ki, hogy

Az egy komoly Pentium volt, ami a maga 8 megabyte-os RAM memóriájával olyan volt, mint a rakéta” – nevette el magát Tódor László, aki szerint ez volt a cég történetének legdrágábban megvásárolt számítógépe is egyben. Mivel a technológiai újítások az 1990-es évek derekán országunkban is egyre nagyobb teret nyertek, a számítógépes szoftverekre is egyre nagyobb igény mutatkozott.