Szaladt, adományokat gyűjtött, igét hirdetett

• Fotó: Barabás Ákos

Az imahét estéin vendéglelkészek szolgáltak Nagygalambfalván. Akik valamilyen okból nem tudtak részt venni a zsúfolásig megtelt istenházában vasárnap tartott istentiszteleten, a közösségi hálón élő adásban követhették az igehirdetést.

Czapp József lelkész arra is módot talált, hogy a 14. századi, Árpád-házi Szent Erzsébet-freskót a mai Facebookhoz hasonlítsa: amit eleink jelentőségteljesnek éreznek, azt mutatták meg falképen a világnak. Ilyen értelemben mi is lehetünk Erzsébetek. Hiszen Isten üzenete személyekhez szól: segítsünk a hozzánk fordulóknak. A jelen- és távol levő mikepércsiek nevében köszönetet mondott a nagygalambfalvi testvérgyülekezetnek, hogy az egy évtized alatt „jövevényekből” barátokká és testvérekké váltak – találkoznak, és imával is kísérik egymást.