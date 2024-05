Szakács-Paál István: Ki tudjuk hozni Udvarhelyből a „sokkal több”-et

– Az üzleti szférából érkezett a politikába: 7 éve, 2017 óta vezeti a vállalkozói inkubátorházat. Miért döntött úgy, hogy a politikában is kipróbálja magát?

– 2022-ben léptem be az RMDSZ-be. Nem mondanám, hogy mindig is politikai karrierre vágytam, de két évvel ezelőtt a helyi RMDSZ-szervezet tágra nyitotta a kapuit az emberek előtt, mert felismerte, hogy erősítenie kell a kapcsolatát az udvarhelyiekkel. Akkor nyílt meg egyébként a Kisköved utcai KözTér iroda is, ahová azóta is bárki betérhet kérdéseivel, problémáival, javaslataival. Nekem szimpatikus volt ez a nyitás, így Antal Lóránt szenátor felkérésére csatlakoztam az elnökségi csapathoz, amellyel az elmúlt két évben eredményesen tudtunk együtt dolgozni.