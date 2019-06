Szabályosan kell közlekedni a térségünkben is egyre népszerűbb elektromos rollerrel

Nem tisztázott, hogy hol szabad, mégis legtöbben az úttesten, a gépkocsik között használják az elektromos rollereket. Marosvásárhelyen, de más székelyföldi városokban is egyre elterjedtebbek, kiskorúak és felnőttek egyaránt gurulnak velük, sokan biztonságukat veszélyeztetve.

Praktikus járgány, használata azonban egyelőre nincs szabályozva • Fotó: Haáz Vince

Amerikából és Európa nagyvárosaiból Székelyföldre is kezd begyűrűzni a legújabb környezetkímélő közlekedési eszköz, az elektromos roller. Kolozsváron olyannyira népszerű, hogy már bérelni is lehet.

Közönséges hajtányhoz hasonlít, de egy kis akkumulátor lehetővé teszi, hogy lábbal hajtás nélkül is, viszonylag nagyobb sebességgel lehessen közlekedni vele.

Az egyszerűbb változat, amely legtöbb 90 kilogrammos súlyt bír el, és egyetlen feltöltéssel tíz kilométert is tud haladni, 1000 lejes ár alatt is beszerezhető, de az igazán profi darabokért akár 1000 eurót is elkérnek.

Az elektromos roller a forgalomban balesetveszélyes lehet, ha vezetője nem tartja be a közlekedési szabályokat – nemrég Párizsban vesztette életét egy ilyen járgánnyal közlekedő, amikor elütötte egy teherautó, amelynek nem adott elsőbbséget.

Gyorsan gurulnak

Székelyföld városaiban is egyre gyakrabban lehet gépkocsik közt rollerező fiatalokat, felnőtteket látni. Mint a kerékpáros felvonulásokat is szervező Marosszéki Közösségi Alapítvány vezetőjétől, Gál Sándortól megtudtuk, a járgányok akár 25 kilométer/órás sebességgel is tudnak haladni, és az volna a legjobb, ha ezt a kerékpárutakon tennék.