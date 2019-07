Sürgős javításokat kell végezni a hargitafürdői kaolinbánya zagytározóinál

A felszámolás ideje továbbra is ismeretlen, de sürgősen javításokat kell végezni az egykori hargitafürdői kaolinbánya zagytározóinál ahhoz, hogy a savas üledék ne csússzon be a völgybe – erről állapodtak meg a Hargita megyei prefektusi hivatal által a témában összehívott keddi megbeszélés résztvevői.

A hargitafürdői zagytározókat elzáró lépcsőrendszer jelentősen károsodott • Fotó: Beliczay László

A találkozón a vízügyi hivatal, környezetőrség, tűzoltóság, és a jelenlegi tulajdonos illetékesei mellett jelen volt a Víz- és Erdőügyi Minisztérium keretében működő, a gátak biztonságáért felelős országos bizottság küldötte is, aki korábban már két szakértői vizsgálatot is végzett a tározó állapotáról, és most egy újabb, hasonló dokumentációt készít elő. Ennek elfogadása két héten belül várható – tájékoztatott kérdésünkre Adrian Pănescu.

A prefektusi hivatal szóvivője szerint az eredményt az érintett Hargita megyei intézményekkel, és jelenlegi tulajdonossal is közlik, akinek kötelessége a tározónál keletkezett rongálódások kijavítása, megelőzve az ökológiai katasztrófát. Noha már megbíztak egy céget az állagmegőrzési munkálatok elvégzésével, az elmúlt hónapok esőzései miatt még nem biztonságos munkagépekkel rámenni a tározó felületére, erre viszont szükség lesz – erősítette meg a szóvivő. A megsüllyedt, beomlott, a tározókat lezáró lépcsőrendszer helyreállítása mellett biztosítani kell a csapadékvíz kivezetését is, viszont a 2-es számú zagytározóban eldugult az a szűrő, amely a meddőhányón kívülre vezette az esővizet, ezért azt működőképessé kell tenni. Akárcsak tavaly, idén is a hosszas esőzés nyomán vált kritikussá a helyzet a zagytározóknál.

Veszélyes helyzet

Amennyiben a használaton kívüli tározók állapota miatt ezek tartalma, a felgyűlt savas hatású üledék a völgybe csúszik, jelentős környezeti károkat okozhat, elöntheti az üdülőtelepre vezető megyei utat, a növényzetet, belekerül a patakokba, egészen a Csíkszereda és Székelyudvarhely közötti 13A jelzésű országútig juthat

– állítják a vízügyi szakemberek.