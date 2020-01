Súlykorlátozást vezettek be a csíkszeredai vasúti felüljáró hídon

Néhány napja már tilos a teherautók, kamionok áthaladása a csíkszeredai vasúti felüljáró hídon. Noha ezt táblák jelzik, a súlykorlátozást még nem mindenki tartja be, pedig ez nemsokára bírságokkal is jár.

Táblák jelzik a súlykorlátozást a híd mindkét végén. Tehermentesítésre van szükség • Fotó: Gábos Albin

Az újjáépítésre váró vasúti felüljáró híd tehermentesítése érdekében vezették be azt a súlykorlátozást, amely

a 3,5 tonnánál nagyobb összsúlyú gépjárművek áthaladását hivatott megakadályozni.

Erre már korábban is szükség lett volna, mivel az építési felügyelőség is előírta, de az észak-déli irányú elkerülő út megnyitása előtt nem volt lehetőség arra, hogy minden áthaladó nehézgépjármű a híd kikerülésével folytathassa útját. Mint Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester közölte:

a felüljáró mindkét végén már egy hete felszerelték a súlykorlátozást jelző táblákat.

HIRDETÉS

Ajánlott figyelni

A híd a nyugati irányból Csíkszeredába érkező forgalom számára biztosítja a vasútvonal fölötti átjutást, eddig a déli irányba, Brassó és Sepsiszentgyörgy felé tartó kamionok, teherautók is csak itt közlekedhettek. Most viszont a város nyugati bejáratához közel,

a Rét utca leágazása előtt tábla jelzi, hogy a bármely irányba tartó teherforgalom számára kötelező a balra kanyarodás, és az elkerülő út használata.

A helyszínen azt láttuk, hogy ezt a jelzést a legtöbb gépkocsivezető be is tartja, tovább haladva pedig azt is megállapítottuk, hogy a felüljáró híd már jórészt mentesült az áthaladó teherforgalomtól.

A tiltást viszont még nem mindenki vette észre, volt olyan kamion, amelynek vezetője gondolkodás nélkül áthajtott a hídon.

Figyelmeztetés, majd bírság

A városvezető emlékeztetett, hogy a polgármesteri hivatal által felszerelt térfigyelő kamerák felvételeinek felhasználásával

rövidesen lehetővé válik a városban érvényes súlykorlátozásokat túllépő gépjárművezetők azonosítása, és a szabálysértők utólagos megbírságolása.

A 3,5 tonnánál nagyobb összsúlyú gépjárművek közlekedését korlátozó helyi tanácsi határozat szerint a forgalmi táblákkal is jelzett tiltást megszegő, engedély nélkül behajtó gépjárművek vezetőit 2500 lejig terjedő bírsággal sújthatják. Ráduly szerint nem a bírságolással kezdenek, először felhívják az autóvezetők figyelmét a változásokra.