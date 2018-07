Strandon innen és túl: mindenki várja a jobb időt

Az elmúlt húsz évben nem volt ilyen rossz szezon a vásárhelyi Víkendtelepen • Fotó: Gálna Zoltán

Az előző évhez hasonlóan idén is május elsején nyitotta meg az idényt a marosvásárhelyi és Maros megyei strandok nagy többsége. Kivétel volt a szovátai Medve-tó, amely hagyományosan csak június közepe után fogadja a fürdőzőket. Míg előző években már májusban, de júniusban és júliusban is rekordlátogatottságról számoltak be az üzemeltetők, idén ezzel még nem büszkélkedhetnek.

A víz sem tökéletes

Marosvásárhelyen a Víkendtelep májusi nyitásakor még jó meleg volt, a medencék vize is gyorsan elérte a fürdésre alkalmas 26 Celsius-fokot. Sokan kihasználták, hogy ingyenes volt a belépés, és májusban fürdőztek. Júniustól lett fizetős a víkendtelep, de azóta szinte nem volt olyan hétvége, amikor zavartalanul lehetett volna napozni, fürdeni. A telep aligazgatója, Mátyási Levente elmondta,

eddig nagyon gyenge idényük volt.

„Nincs mivel dicsekednünk, kevés a strandoló, hiszen hideg van, ha napos is az idő, csak délutánra melegszik fel annyira a levegő, hogy élvezni lehessen a napsugarakat. A sok eső miatt hideg a medencék vize. Olyan zöld a fű, amilyen áprilisban szokott lenni a sok eső miatt, de azért is, mert még nem volt tartós kánikula. Májusban volt két-három hét meleg, de azóta semmi.

Húsz éve dolgozom a víkenden, de ilyen hűvös júniusra és július elejére nem emlékszem.

Most norvégiai nyár van nálunk. Kevés a vendég, kevés a bevétel. Reméljük, hogy július második fele, illetve augusztus más lesz, és újra rekord látogatói számot jegeyzhetünk” – mondta az aligazgató.