Sör- és miccstenger helyett családias hangulat, különleges programok a debütáló fesztiválon

A szó eredeti és átvitt értelmében is színesre varázsolta a marosvásárhelyi várat az első alkalommal megrendezett KULT Alternatív Kulturális Fesztivál. Látványban például ez azt jelentette, hogy rózsaszín kádban lehetett olvasni a vár közepén, vagy színes rongyszőnyegeken pihenni. Emellett azonban a tematika is színes volt: életmentő könyvek, kincskeresés, művészet, divat, na meg persze a zene és a tánc sem hiányzott a fesztiválról.

Már ahogy betévedtünk a várba, rögtön látszott, hogy a szervezők sokat dolgoztak azon, hogy az amúgy barátságos marosvásárhelyi vár most még színesebb és még látványosabb legyen.

Színes takarókkal bevont fotelek is helyet kaptak a zöld fűben, mint ahogy színes rongyszőnyegek is. Az egyik legérdekesebb látványosság azonban a kihelyezett rózsaszín fürdőkád volt, amelybe sokan másztak bele azért, hogy kicsit megidézzék a kádban olvasás élményét.

Sokak számára a fesztivál legnagyobb erényét azok a beszélgetések és az olyan emberekkel való találkozások jelentették, amelyeket eddig csak könyvből vagy a közösségi oldalról ismerhettek. Ilyennek számított például Szabados Ágnes is, aki pénteken késő délután találkozott a fesztivál közönségével és mesélt arról, hogyan mentették meg a könyvek az életét.

Őt amúgy legtöbben az RTL Klub Híradójából ismerhetik, a KULTfeszt közönsége azonban tisztában volt azzal, hogy a híradózás mellett egyfajta olvasásnépszerűsítő missziót is folytat Szabados Ágnes.

Szabados Ágnes, az RTL Klub késő esti és hétvégi híradójának műsorvezetője is jelen volt

Ő kezdeményezte a Nincs időm olvasni kihívást öt évvel ezelőtt, s mára csaknem ötvenezren olvassák vele együtt hónapról hónapra ugyanazokat a könyveket. De régvárt találkozás részesei lehettek azok is, akik Durica Katarina írónőt köszönthették szombaton a fesztiválon. A felvidéki származású, háromgyerekes családanya arról is mesélt, hogy lett újságíróból regényíró, hogyan tartotta meg az interjúzás módszerét a regényekhez is, hogy miért vonzzák a könnyed, női témák helyett a fájdalmas történetek, az emberi tragédiák.