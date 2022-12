Sokkal bizakodóbbak a munkaadók, mint az elmúlt években

A gazdasági nehézségek ellenére várhatóan nőni fog jövőre a foglalkoztatottság Hargita megyében: a vállalkozások körében elvégzett felmérés eredménye szerint a munkaadók összességében több új alkalmazottat vennének fel 2023-ban, mint az elmúlt esztendőkben. A megyei munkaerő-elhelyező ügynökség által elvégzett felmérés szerint ugyanakkor aggasztó, hogy mérnököket alig keresnek a munkaadók. Ez a termelésről fest nyugtalanító képet, azonban létezik egy alternatív magyarázat is a jelenségre.

Nagyon átfogó előrejelzést készített az elkövetkező év foglalkoztatottságára vonatkozóan a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség az elmúlt időszakban. A frissen elkészült összegzés biztató adatokkal szolgál a 2023-as esztendőben várható alkalmazásokkal kapcsolatban, ez a szám ugyanis nagyobb az elmúlt években mértnél, az idénre becsült értéknek például több mint a kétszerese, de kissé még a járvány előtti utolsó évben, a 2019-ben készült becslés értékét is meghaladja.

A megkérdezettek összesen 3874 új munkaerőt alkalmaznának a következő esztendőben, ami jelentős növekedés az idei évre vonatkozó 2021-es becsléshez képest, akkor ugyanis mindössze 1487 új alkalmazottal számoltak a megkérdezett munkaadók. A 2023-ra vonatkozó szám ugyanakkor kevéssel még a 2019-es becslés értékét (3678) is meghaladja. A felmérésbe döntő többségükben a magánszféra munkaadóit vonta be az ügynökség, az állami intézmények közül csak 76-ot, a legtöbb alkalmazottat foglalkoztató intézményeket – iskolákat, kórházakat, polgármesteri hivatalokat, a megyei önkormányzatot, a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságot, valamint állami fenntartású szolgáltatókat – kérdeztek meg. Az eredményből kiderül, hogy

Az összes munkaadó száma lényegesen magasabb (7920), mint a megkérdezettek száma (1264), ennek az az oka, hogy a nagyobb vállalkozásokra koncentráltak, és kevesebb figyelmet fordítottak a kicsikre, amelyeknek gyakran mindössze egy alkalmazottja van, és nem is terveznek személyzetbővítést.

Az előző évhez képest jelentősen nőtt idén azoknak a munkaadóknak a hányada (51% szemben a tavalyi 29 százalékkal), amelyek személyzetbővítést terveznek jövőre – állapítja meg a felmérés kiértékelésében az ügynökség. Arra is kitérnek azonban, hogy

A válaszadók legnagyobb hányadát – 51,42 százalékát – is a 10–49 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások teszik ki, miközben a nagyvállalatok csak az 1,74 százalékát.

A megyei munkaerő-elhelyező ügynökség a vállalkozások és intézmények tevékenységi (CAEN) kódja alapján tevékenységi területekre is csoportosította a várható alkalmazásokat. Ebből kiderül, hogy a feldolgozóiparba (a bútor-, illetve élelmiszeriparba) várják a legtöbb munkaerőt jövőre, ezt pedig a kereskedelem, az egészségügy, az építőipar, a vendéglátás, a tanügy, illetve a közigazgatás követi a sorban. Erre a hét tevékenységi területre összpontosul a várható alkalmazások 86 százaléka. A felmérés következtetéseiben az ügynökség egy aggasztó tényre is felhívja a figyelmet: nagyon kevés, mindössze 14 mérnököt alkalmaznának a jövőre a Hargita megyei munkaadók, ami valószínűleg az erős ipar hiányával magyarázható.

Megjegyzik ugyanakkor azt is, hogy a bővítési tervek hiányának az oka lehet az is, hogy a villamosenergia, illetve a gáz árának az idei növekedése, illetve az infláció és a hitelek drágulása növelte a gazdasági bizonytalanságokat.

Ez abból a szempontból aggasztó, hogy nincs, illetve csökkent a termelés a megyében. Ugyanakkor – ezt azonban nem tudom alátámasztani, de elbeszélgetve a cégek képviselőivel – azt látom, hogy mivel nem találnak mérnököket, alkalmaznának kevésbé képzett szakembereket is, akiket kiképeznének

A felmérés eredményének a pozitívumait illetően az ügynökség képviselője kiemelte: őket is meglepte, hogy az idei gazdasági nehézségek ellenére mennyire bizakodóan terveznek az alkalmazók a jövő évre vonatkozóan.

Mi el is csodálkoztunk az eredményen, ugyanis a negatív hírek dacára viszonylag pozitívan tekintenek a jövő évre a cégek. Az viszont kevésbé ad okot a bizakodásra, hogy nehezen találnak munkaerőt

– fogalmazott Jánó Edit. Kiemelte ugyanakkor, hogy a felmérésnek éppen az a célja, hogy javítsanak a helyzeten.

„Számunkra nagyon fontos ez a felmérés, egyrészt azért, hogy a munkanélküliek számára olyan képzéseket szervezzünk, amelyekre a munkaerőpiacon rövid távon szükség van. De azért is fontos, hogy a felmérés eredményét megosszuk a tanüggyel, annak érdekében, hogy amikor elkészítik a beiskolázási terveket, láthassák, most milyen képzettségű alkalmazottakra van szükség. Igaz, hogy az oktatásban hosszú távra terveznek, de jó, ha tudnak a jelenlegi igényekről is. Országos viszonylatban pedig azért fontos, mert csak így tudunk különböző stratégiákat, illetve szolgáltatásokat megtervezni” – mondta el a felmérés jelentőségéről az ügynökség képviselője.