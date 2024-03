Sokan vártak erre a hírre: újra megnyílik a parajdi wellnessközpont

Szakértői vélemény igazolta, hogy ki kell cserélni a burkolatként használt csempéket, valamint a padlózat és több medence is felújításra szorul – ezeket a munkálatokat kellett elvégezni, ezért zárt be tavaly szeptemberben a parajdi wellnessközpont. Bár akkor még úgy becsülték, hogy három hónap alatt letudják az említett beavatkozásokat, időközben kiderült, hogy néhány oszlopot is meg kell erősíteni – amelyeknek külső része rongálódott meg –, így eltolódott a kivitelezés befejezésének határideje.

Nem volt veszélyben a létesítmény: gyakorlatilag arról volt szó, hogy a wellnessközpont üzemeltetéséhez használt, a föld mélyéről kiszivattyúzott sós termálvíz miatt a megszokottnál nagyobb korróziónak van kitéve az épület. A megerősítéssel el szerették volna kerülni, hogy a későbbiekben egy komolyabb, költségesebb beavatkozásra legyen szükség.

A létesítmény üzemeltetői a közösségi médiában közölték, hogy befejeződött a felújítás, így szombaton délelőtt tíz órakor ismét megnyílik a wellnessközpont. Hétköznapokon 12 és 21 óra között várják a kikapcsolódni vágyókat, hétvégéken, ünnepnapokon és vakáció idején pedig 10 és 21 között.