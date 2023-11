Sokan azért halogatják a kivizsgálást, nehogy kiderüljön, hogy le kell mondaniuk az édességről

Minden adat azt mutatja, hogy folyamatosan nő a cukorbetegek száma országszerte és Hargita megyében is. Utóbbiban több mint a harmadával nőtt a százezer lakosra jutó diabéteszes betegek száma az elmúlt évtizedben, és az évente diagnosztizált új betegek száma is ilyen mértékű növekedést mutat. A népbetegségként számon tartott kór alattomosan alakul ki, alig vannak tünetei, az egyértelmű jelek már többnyire a szövődmények megjelenésére utalnak, amelyek gyakran jóval súlyosabbak az alapbetegségnél.

Minél hamarabb derül ki, annál kevesebb a szövődmény. A cukorbetegséggel az a baj, hogy magának a cukorbetegségnek lényegében semmi tünete nincs: az, hogy a beteg több folyadékot fogyaszt, vagy a súlycsökkenés, nem mindig tűnik fel. A beteg nem is érzi rosszul magát, az, hogy gyakrabban lesznek fertőzései, nem feltétlenül irányítja rá a figyelmét erre az összefüggésre. Általában akkor kezdenek jelentkezni az orvosnál, amikor már nem látnak jól, amikor valamilyen idegrendszeri probléma következik be, ami fájdalommal jár, vagy amikor már kialakult valamilyen szív-érrendszeri betegség, ne adj’ isten egy stroke vagy infarktus következik be

„Ma már olyan korszerű, egyszerű és ingyenes kezelést írnak elő a cukorbetegeknek, amivel szinte teljesen normális életet élhetnek. Sokan mondják, hogy azért halogatták a kivizsgálást, mert ha kiderül, hogy cukorbetegek, mert akkor nem ehetnek édességet. A mai inzulinkészítményekkel és tablettás vércukorcsökkentőkkel a cukorbetegek már szinte teljesen normális életet élhetnek” – fogalmazott, hangsúlyozva azt is, hogy ha időben orvoshoz mennek, megelőzhetők a szövődmények is, amelyek később például egy végtag elvesztéséhez vagy egy súlyos szív-érrendszeri betegség kialakulásához vezethetnek, ami egy ördögi kör és tovább súlyosbítja a beteg állapotát.

mivel a demográfiai adatok is azt mutatják, hogy Hargita megyében a lakosság nagyobb része vidéken él, logikus is, hogy arányaiban a falvakban több a cukorbeteg.

A korábbi tendenciára magyarázat lehet az is, hogy a városi lakosság számára elérhetőbbek voltak az egészségügyi, így a diagnosztikai szolgáltatások is. Másrészt a munkaorvostani vizsgálatok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy az utóbbi években vidéken is több diabétesz-megbetegedésre derült fény, régen ugyanis ilyen vizsgálatok egyáltalán nem voltak vidéken, lévén, hogy az ott élő emberek gazdálkodásból éltek, manapság viszont már számtalan kis cég működik falvakon, amelyek kötelesek évente munkaorvostani vizsgálatokat végeztetni – magyarázta a tendencia megváltozásának a lehetséges okait Tar Gyöngyi.