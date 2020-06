Sok kihívással jár az óvodák megnyitása, de az intézmények készülnek a gyerekek fogadására

Eddig is voltak fertőtlenítve az óvodák, de nyitás előtt mindent ismét át kell törölni • Fotó: Gábos Albin

A három minisztérium közös rendeletének értelmében a szülők által benyújtott kéréseket a tanfelügyelőség összesíti, továbbítja az önkormányzatnak, amely megjelöli, hogy mely óvodák fogadhatják a gyerekeket.

A nyitás szigorú előírások betartásával történhet, íme néhány ezekből: minden reggel érkezéskor az óvoda egészségügyi személyzete megméri a gyerekek és a pedagógusok lázát, a mért testhőmérséklet pedig nem haladhatja meg a 37,3 Celsius-fokot, ha mégis meghaladja, akkor 2-5 perc múlva megismétlik a mérést. Ha ismét magasabb az érték az elvártnál, vagy légúti betegségekre utaló tünetei vannak a gyereknek, nem vehet részt a foglalkozásokon. A gyermekeket megtanítják, és segítenek nekik a helyes kézmosásban, ami legalább húsz másodpercig tart. Naponta többször végeznek takarítást az intézményekben, minden felületet figyelmesen lemosnak, amihez a gyermekek hozzáérnek, a játékokat naponta tisztítják, ami nem mosható, nem is vehető elő. Naponta többször legalább 20 percig szellőztetik a helyiségeket.

Nyitott ablakokkal és ajtókkal zajlanak a foglalkozások, amennyiben van erre lehetőség, de ajánlott minél több időt szabadtéri foglalkozásokkal, udvaron tölteni.

A légkondicionáló berendezések használata tilos, az asztalokat és székeket egymástól két méter távolságra kell elhelyezni. Minden gyerekre legalább négy és fél négyzetméter felület kell jusson, az ebédlőben és a hálóban a gyerekeknek mindig legalább két méter távolságra kell lenniük egymástól. Az alkalmazottakon is naponta szűrést végeznek, betegen tilos munkába menni, és annak is, aki igazolt koronavírusos személlyel került kapcsolatba. Az intézményen belül tilos az utcai cipő használata. Az alkalmazottak folyamatosan arcmaszkot viselnek, amelyeket legtöbb négyóránként cserélnek, vagy akkor, ha tönkrementek, eláztak a maszkok. Lázas vagy beteg gyermeket tilos bölcsődébe, óvodába, after-school programokra vinni, a gyerekek nem vihetnek be az intézménybe otthonról hozott játékot. A játékok cseréje sem megengedett a gyerekek között, ha mégis, akkor előbb át kell törölni valamelyik jóváhagyott biocid hatóanyagú fertőtlenítőszerrel.

Sorrendet kell felállítani

Kovács Júliától, a Maros megyei magyar óvodákért felelős szaktanfelügyelőtől megtudtuk, az újranyitásra vonatkozó szabályzatot a tanfelügyelőségek még nem kapták meg a minisztériumtól, a Hivatalos Közlönyből és a médiából értesültek az újranyitás részleteiről, várják a vonatkozó tájékoztatást, addig is az intézmények készülnek a gyerekek fogadására. „Elő kell készíteni a termeket, terepet, hogy megfeleljenek a kritériumoknak, a pedagógusok pihenő szabadságait is be kellett osztani, hogy kiderüljön, hány ember tud dolgozni. Meg kell tervezni az útvonalat az óvodán belül, hol jönnek be a szülők, hol adják át a gyerekeket, meg kell mérni a termeket. Minden városnegyedben nyitnak meg intézményeket, hogy pontosan hányat, azt csak akkor tudjuk meg, amikor a kérések megérkeznek az óvodákhoz.

Mivel a szabályzat szerint kilenc gyereknél többet nem lehet fogadni egy teremben, ezért szelektálni kell, és ezeket mind tisztázni kell az önkormányzattal is

– tájékoztatott a szaktanfelügyelő. Ugyanakkor megfogalmazta sokunk dilemmáját is: nem lesz könnyű óvodás gyerekeket két méter távolságra tartani egymástól, és rávenni, hogy ugyanazzal a ceruzával, játékkal játsszanak több órán keresztül. „Az igényfelmérések után valószínűleg azon szülők gyerekei élveznek elsőbbséget, akik egyedülállók, és be tudják bizonyítani, hogy dolgoznak, és eközben nincs akire hagyják gyereküket. Nehéz, mert az igazgatóra, az intézményekre van bízva a döntés, hogy kiket tudnak fogadni. Megértjük a szülők helyzetét, és próbálunk úgy tervezni, hogy valamennyire megoldjuk ezt a helyzetet” – mondta el Kovács Júlia. Úgy véli, legkésőbb júliustól már több mint valószínű, hogy fogadhatják a gyerekeket.

HIRDETÉS

Sok szempont nem volt végiggondolva

Váratlanul érte az óvodanyitás lehetősége az állami intézményeket, hiszen rengeteg szabályt és különleges körülményt kell betartani ahhoz, hogy megfeleljenek az előírásoknak, ezért sem lehet egyik napról a másikra gyerekeket fogadni – mondta el a Székelyhonnak Márton Adél, a Hargita megyei óvodákért felelős szaktanfelügyelő. „A szülők kéréseinek összesítése után lesz egy kép arról, hogy mekkora az igény a nyári óvodákra, és megtesszük a megfelelő lépéseket, mert kénytelenek vagyunk ezt átgondolni, hiszen nem tudjuk azt sem, hogy mi vár ránk szeptembertől. Két-három hét elegendő a felkészülésre, mert eddig is voltak fertőtlenítve a játékok, az épületek, de kezdés előtt is meg kell ezt tenni, be kell szerezni mindent, ami az előírásban szerepel.

Hozzá vagyunk szokva, hogy az események kellős közepén kell felzárkóznunk, és azonnal kell alkalmazkodnunk a helyzetekhez, ilyen volt az online oktatás is, de komolyan fel kell készülni erre a nyitásra, ami főleg a városi óvodákat érinti

– fogalmazott Márton Adél.

Sok óvodában most beütemezett felújítási, karbantartási munkálatok zajlanak, ezért nyáron eddig is felváltva voltak nyitva az óvodák. Csíkszeredában például három óvodánál is zajlik éppen pályázatból megnyert korszerűsítés, ahol munkálatok folynak, így valószínűleg nem lehet ott gyereket fogadni – mutatott rá az újranyitással járó kérdésekre a szaktanfelügyelő. „Ha ezek az intézmények nem tudják fogadni a gyerekeket, akkor két ovit megterhelünk, amelyek lehet, hogy a sajátjaik számára sem tudnak helyet adni, mert az előírásban az szerepel, hogy négy és fél négyzetméternyi hellyel kell számolniuk. Nem olyan egyszerű az óvodakezdés adott körülmények között, az esős időben például nem lehetnek kinn, közben étkeztetés, alvás zajlik, de a pedagógusok között is lehetnek kockázati csoportba tartozó személyek, akikre veszélyes lehet a vírus. A kisgyerekek lehetnek hordozók, tünetek nélkül, sok terem pedig eddig is kicsinek bizonyult, tehát sok szempont nem volt végiggondolva” – fejtette ki kérésünkre Márton Adél.