Sok a megfázásos beteg, kevés az influenzás eset

Képünk illusztráció • Fotó: Mihály Csaba

Stelian Caraghiaur, a Maros megyei egészségügyi igazgatóság szóvivője elmondta, az évnek ebben a szakában ezek nem kirívó adatok. Influenzavírussal eddig mindössze három fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Ez azzal magyarázható a szóvivő szerint, hogy a védőoltást többen beadatták az előző évekhez képest – több mint húszezren –, illetve a megelőzésre is jobban odafigyelnek az emberek.

Mindemellett az egészségügyi igazgatóság munkatársai, illetve a háziorvosok is azt hangsúlyozzák, hogy fontos a rendszeres kézmosás, ahogy a lakás szellőztetése is, illetve azoknak a helyeknek az elkerülése, ahol sokan zsúfolódhatnak össze. Kerülni kell a betegekkel való közvetlen kapcsolatot is. Az egészséges, vitamindús táplálkozásra is hangsúlyt kell fektetni, minél több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, valamint a télies, hideg időjárásnak megfelelően öltözködni. A betegségre utaló első tünetekkel – hőemelkedés, köhögés, torokfájás, levertség – már orvoshoz kell fordulni.