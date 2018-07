Semmi sem állja útját a kerékpártolvajoknak

Gyakoribbá vált az utóbbi időben a biciklilopás Csíkszeredában, egyre több esetről szerezhettünk tudomást a Facebook közösségi oldalon is. A rendőrség adatai szerint idén eddig a városból tíz kétkerekűt tulajdonítottak el – annyit, mint tavaly egész évben.

A legtöbb kerékpárt a lépcsőházakból lopták el. Sokat hiába zártak le • Fotó: Gábos Albin

„A tömbházunk földszinti szárítójából tűnt el a biciklim, nem kötöttem meg, hiszen be volt zárva a szárító ajtaja, álmomban sem gondoltam volna, hogy ellopják” – mesélte el a Székelyhonnak a csíkszeredai Fűzfa utca 2-es tömbházának egyik lakója. A szárítóban ugyan az övén kívül más lakóknak is ott volt a kerékpárja, de mivel az övé volt a legszélén, azt vitték el a tolvajok, miután kifeszítették az ajtót. Amint észrevette, hogy hiányzik a Cross márkájú biciklije, rögtön feljelentést tett a rendőrségen. Egyébként nem ez volt az egyedüli eset a Fűzfa lakótelepen, hiszen nemrégiben a szomszédságukból szintén eltulajdonítottak egy kerékpárt.

Incze Miklós, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság helyettes sajtószóvivője szolgált adatokkal a biciklilopásokról. Tőle tudjuk, hogy

a megyeszékhelyen idén eddig tíz ellopott biciklit jelentettek a rendőrségen,

minden esetben lopás miatt indítottak eljárást. „A legtöbb kerékpárt hétköznap éjszaka tulajdonították el, sokat közülük a lépcsőházakból, olyanokból is, ahol kaputelefon működik” – mondta a helyettes szóvivő.

A tíz meglovasított kerékpárból nyolc le volt zárva, mégis ellopták.

Mostanig még egyik biciklit sem sikerült visszaszereznie a rendőrségnek, ezekben az esetekben még folyik a nyomozás.

Megelőzésképpen



Ha valaki észreveszi, hogy ellopták a kétkerekűjét, azonnal jelezze a rendőrségnek. Incze Miklós azt javasolja, hogy a kerékpárról készült képet is csatoljanak a feljelentéshez, mert országos szinten folyik a nyomozás, így, ha a kerékpár más településre kerülne, könnyebben azonosíthatják az ottani kollégáik. Incze Miklós továbbá azt ajánlja a kerékpár-tulajdonosoknak, hogy mindig zárják le a biciklijüket, és lehetőleg jól kivilágított helyeken helyezzék le. A legjobb, ha térfigyelő kamerák is vannak a közelben. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy sok kerékpárt a lépcsőházakból oroznak el, azt ajánlja, hogy a lakószövetségek is térfigyelő kamerákat szereltessenek fel a bejáratokhoz. Tavaly egyébként egész évben tíz biciklilopást jelentettek a rendőrségnek Csíkszeredából. Akkor sikerült néhány elkövetőt azonosítani.