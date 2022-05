Segítenek, hogy ne fogyjon a magyar

Fogy az idő, már csak alig néhány nap maradt a népszámlálás önkitöltéses szakaszából. A Székelyhon.ro most három Hargita megyei fiatal önkéntest szólaltatott meg, akik munkájuk lényegéről, a segítségadás fontosságáról, valamint arról is beszéltek, hogy miért fontos az egymillió magyar Romániában.

A csíkszéki Török-Nagy Klementina portálunk kérdésére elmondta, hogy a népszámlálás kezdetekor nagyon sok rémhír terjengett, miszerint az űrlap kitöltése nagyon sok időbe telik és nehezek a kérdések. A csíkpálfalvi válaszadónk ezért segítséget kért a helyi RMDSZ irodában, majd miután megtapasztalta a kitöltési folyamatot és rájött, hogy ez mégsem ördögtől való találmány családtagjainak is segített az önmegszámlálásban.

„Ezután döntöttem úgy, hogy amennyiben tehetem segítek másoknak is, hiszen valószínűleg még nagyon sokan hozzánk hasonlóan félnek nekifogni. Miután a közösségi oldalon megosztottam, hogy már én is kitöltöttem a népszámlálási kérdőívet, azután többen is segítséget kértek tőlem” – mesélte el a Székelyhonnak az önkénteskedésben való aktív részvételének történetét fiatal válaszadónk.

A helyi tanácsos tapasztalatai szerint nem lehet a kitöltés kapcsán általánosítani, hiszen ahány ház és személy, annyi egyedi eset és válaszlehetőség létezik, éppen ezért legjobb tudása szerint szívesen segít akár telefonon, akár személyesen azoknak, akik felkeresik.

„Már csak néhány nap van hátra az önkitöltéses szakaszból, amit fontos lenne kihasználni, hiszen