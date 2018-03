Saját megtakarításból fejleszt a csíkszentgyörgyi önkormányzat

Megmentenék az enyészettől Csíkbánkfalva valamikori orvosi rendelőjét • Fotó: Gecse Noémi

Tavaly decemberben értesítették a csíkszentgyörgyi önkormányzatot arról, hogy a kataszteri munkálatokat uniós forrásokból finanszírozzák, így az addig erre a célra megtakarított pénzüket idén beruházások terveztetésére, kivitelezésére fordítják – avatott be György József. A helyi polgármester azt is hozzátette,

összesen ötmillió lej áll a rendelkezésükre megtakarításaikból, hogy terveiket megvalósítsák.

Az elöljáró bízik benne, hogy több munkálat már idén elkezdődhet, s rövid időn belül be is fejeződhet, hiszen azok finanszírozása nem egy külső intézménytől függ.

A községvezető a legfontosabb beruházások között említette a csíkbánkfalvi valamikori orvosi rendelő helyreállítását, tavaly ugyanis végérvényes döntés született arról, hogy az épület az önkormányzat tulajdona. Ez a település utolsó olyan középülete, amelyet eddig nem újítottak fel, most ezen mindenképp változtatnának. A polgármester rámutatott, annál is inkább fontos ez a munkálat, mivel

az elmúlt években használatlanul állt épület nagyon leromlott állapotba került, ablakai betörtek, falai elhasadtak, tetőszerkezete, alapja meggyengült.

Jelenleg már készülnek ennek felújítás tervei, az előzetes becslések szerint 1–1,5 millió lejbe kerülhet az épület megmentése, amely felújítása után több funkciót is kapna, turisztikai iroda mellett ifjúsági házként, közösségi térként is működne.

Eközben szintén készülnek a tervek egy csíkszentgyörgyi sportcsarnok építésére. A helyi Gál Sándor Általános Iskola mögötti területre elképzelt létesítményről már korábban is tett említést a polgármester, idén viszont pénzt is különítettek el erre a célra. Így ha elkészülnek a tervek, és lezajlik a közbeszerzési eljárás, hozzá is foghatnak a mintegy kétmillió lej értékű, fa- és fémszerkezetű sportcsarnok építéséhez – amelyben standard méreteknek megfelelő pályán lehetne többek között teremfocizni, kézilabdázni, kosárlabdázni. Nemcsak a szentgyörgyi sportkedvelőkre gondolt az önkormányzat, hiszen terveik közt szerepel Csíkmenaságon egy műgyepes sportpálya létesítése a kultúrotthon melletti területen. Erre mintegy 300 ezer lejt különítettek el – részletezte György József.

A rendelkezésre álló pénzösszegből próbálják a község minél több falvában elvégeztetni a legszükségesebb munkálatokat, így

Csinódban az iskola és kultúrház épületét bővítenék ki egy nagyobb teremmel

– a hozzá járó mellékhelyiséggel, előtérrel –, hogy a jelenleg magánházban tanuló óvodásoknak is legyen megfelelő helyük – tájékoztatott a polgármester. Továbbá elmondta, amíg az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése nem valósul meg, addig nem kezelik prioritásként a községi utak aszfaltozását, idén két kisebb útszakaszt mégis felújítanak Újfaluban és Menaságon. A két, pár száz méteres útszakaszra azért kerül aszfaltszőnyeg, mert az előbbiben a rönkszállító kamionok nagy port kavarnak, utóbbi pedig a ravatalozóhoz vezető sáros útviszonyokra jelent majd megoldást.

Kisebb projektek is a tervek közt



További beruházásaik közt szerepel egy kis ifjúsági ház építése Menaságon a helyi fiatalok számára, bővítenék az önkéntes tűzoltó-alakulat felszerelését, illetve vásárolnának egy gyorsabb tűzoltóautót is. Emellett a menasági és csíkszentgyörgyi kultúrotthonok hang- és fénytechnikai felszerelését is kicserélnék, valamint hídépítés és -felújítás is az idei tervek között szerepel – sorolta az elöljáró.

A saját finanszírozású munkálataik mellett, pályázat úton újíttatja fel a Gál Sándor-házat Csíkszentgyörgy önkormányzata. Tavaly szeptemberben aláírták a finanszírozási szerződést, rövidesen pedig meghirdetik a kivitelezés közbeszerzési eljárását is a Gál Sándor-házra, amelyet az önkormányzat az Országos Vidékfejlesztési Program egyik kiírása révén állíttatna vissza eredeti állapotába.