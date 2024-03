Rozsdaszínű palackok telnek meg borvízzel Homoródfürdőn

Zsákokkal megrakott lovasszekér fordult be Homoródfürdő egyik borvízforrásához, ahol már többen várakoztak sorukra, hogy megtölthessék a magukkal hozott pillepalackokat. Hamar szóba is elegyedtünk a lovukat éppen megkötő József házaspárral, akik évtizedek óta innen viszik haza a vizet Kápolnásfaluba.

Habár néhány évtizeddel ezelőtt még mindennapos látvány volt a homoródfürdői borvízkutaknál állomásozó, pillepalackokkal megrakott lovas szekerek sora,

mára már kuriózumnak számít, hogy több jószág legyen kikötve a forrásokhoz közeli fákhoz.

A szekereket jórészt autók váltották fel, ráadásul a sofőrök többsége már nem is borvizet tölteni áll meg a kis településen. Éppen ezért örültünk meg József Lajosnak és feleségének, Máriának, amikor megpillantottuk őket, amint zsákokkal megrakodva, lovukat unszolva behajtottak a Homoródfürdőn egykor szebb napokat is látott táborhelyhez közeli forráshoz. Hirdetés Nosztalgiából ültek szekérre Amióta az eszét tudja, Homoródfürdőre jár borvízért – meséli érdeklődésünkre az idén hetvenedik életévét betöltő gazda, miközben sorra veszi le a szekérről a rozsdaszínű pillepalackokkal megrakott zsákokat. Mint mondja,

noha régen ez másképp volt, napjainkban már ők is inkább a gyerekeiket kérik meg, hogy töltsenek nekik borvizet, a fiatalok pedig autóval közlekednek.

A jó idő és a nosztalgia azonban arra sarkallta a házaspárt, hogy befogják a lovukat, és ezúttal szekérrel induljanak útnak. „Most egy kicsit »gyepre fejtünk«. Ugyanis nem szeretek lovas szekérrel közlekedni a főúton, így ha tudom, hogy még mindig le van zárva a sípályát átszelő köves, mezei út, akkor biztosan nem jövök” – jegyzi meg bosszankodva József Lajos.

„Nincs a földkerekségnek még egy ilyen kis pontja, mely oly bőkezűen ontaná ki magából a felséges üdítő és gyógyító italt, mint a Hargita vidéke. Ha Finnországot az ezer tó országának neveztük el, úgy még jogosabban mondhatnánk a Székelyföldet az ásványvizek vagy székelyesen a borvizek hazájának.”

Bányai János

A gazda a Székelyhonnak elmondta, inkább a Mária-forrás vizét kedvelik, de ott rendszerint sokan várnak sorukra, ezért jöttek inkább a régi diáktáborhoz közeli borvízkúthoz, ahol a lovat is könnyebb megkötni. Megérkezésükkor még örültek is, hogy a megszokottnál nagyobb erővel tör elő a víz a fémcsövön át, hiszen így hamarabb megtelnek a pillepalackok.

Fotó: László Ildikó

A házaspár hatzsáknyi „flakont” hozott magával, ami azt jelenti, hogy nagyjából 170-180 liter borvizet visznek haza.Ezt ketten két hónap alatt fogyasztják el, így addig nem kell újból visszajönniük. A pillepalackokon látszott, hogy nem először használják, hiszen sárgás-vörösre színezték a vízben lévő ásványok.

A házaspár elárulta, mindössze pár nap kell ahhoz, hogy rozsdaszínűre váltson egy palack. Ezeket azonban nem cserélik le, hiszen így még finomabb lesz a bennük lévő borvíz.

Egészséges, és nem kell megvenni „Mi csak a homoródi borvizet isszuk, mert ezt szoktuk meg gyerekkorunktól. Csapvizet csak akkor fogyasztunk, ha elfogy a készletünk, és nem tudjuk azonnal pótolni.

Egyébként a kapunk előtt folyik el a Nagy-Homoród, amelynek annyira tiszta volt a vize gyerekkoromban, hogy azt is megittuk.

Édesanyám mert egy vederrel a patakból, betette a hűvös kamrába, és ez egy napig elég volt a családnak" – emlékezett vissza a gazda. Természetesen nem csak megszokásból isszák a homoródi borvizet, hanem finomnak és egészségesnek is tartják azt. Mindemellett az is lényeges, hogy az üzletekben fizetni is kéne a vízért (újabban a flakonokért is további 50 banit), itt pedig szabadon vihető.

Nem egyszer fordult elő a nyári időszakokban, hogy nem tudtak borvizet tölteni az ismertebb forrásoknál, hiszen ott mindig sokan álltak sorba.

Ilyenkor a patak mentén lejjebb, Homoródkeményfalva irányába, napjainkban már kevésbé ismert kutakhoz mentek vízért. „Ezeken a helyeken volt, ahol csak csepegett a borvíz, máshol meríteni kellett” – mondta.

Hamar lerakódnak a pillepalackokra a borvízből kicsapódó ásványok Fotó: László Ildikó

Mostanság már inkább csak átutazók állnak meg a kis településen, egy-egy pillepalackot töltenek meg a borvízkutaknál. Egyre kevesebben visznek haza céltudatosan, mondjuk egy hónapra való vizet.

A gazda szerint kifejezetten jó, hogy az évek során feljavították a források környékét

– sétányokat alakítottak ki, padokat, szemeteseket helyeztek el stb. –, és az időszakos karbantartások sem maradnak el; ez a feladat egyébként Szentegyháza önkormányzatára hárul. Emellett azonban még lenne ott tennivaló: egyebek mellett el kellene bontani az omladozó épületeket, és a további parkosítás is a telep előnyére válna.

Mindenképp vigyázni kell a borvízforrásainkra, mert azok nagyon fontosak nekünk. Mi még jövünk, amíg tudunk, de jusson a vízből az unokáinknak és a máshonnan érkezőknek is”

– fogalmazott József Lajos. Sajnálja ugyanakkor azt is, hogy az egykor élettel teli tábor mostanra tönkrement. „Régen, amikor egyszerre 400–500 gyerek táborozott itt, azt mondtuk, Homoródfürdő valóságos város” – elevenítette fel emlékeit. Miért tartanak lovat? Arról is beszélt, hogy a lótartás hagyományát szüleitől örökölte, de amúgy is nagyon szereti a lovakat. Régen autója mellett is mindig tartott legalább két jószágot, mostanra azonban már traktort is vettek, így bőven elég egy ló, főleg, ha csikót is vár. „Nálunk meredek, köves és sziklás a területek jó része, lóval pedig könnyebb ott forgolódni, ha mezőgazdasági munkát végez az ember” – magyarázta.

Fotó: László Ildikó

Arra is lenne lehetősége, hogy falus feleitől, rokonaitól kérjen kölcsön lovas szekeret, ha például boronálni kell menni, de akkor nem lenne a maga ura.

Én nem szeretek senkinek kuncsorogni. Nem jó a szomszédokra szorulni, hiszen egészen biztos, hogy más is akkor szeretne a mezőre menni, amikor jó idő van.

Tehát amikor neki kell, akkor kellene nekem is a lovas szekér” – tette hozzá nevetve. A mezőgazdasági munka és a hagyomány tisztelete mellett valamilyen szinten hobbiból is tartja lovát a József család. Elvégre – ahogy a közmondás is tartja – szekéren még csúnyán ülve is jobb, mint gyalog szépen menni!

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó