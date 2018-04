Rohanó világunkban még a természet is elkésik

Később kezdődött a virágzás, nehezebben jutnak virágporhoz a méhek. Illusztráció • Fotó: Thomas Campean

A tél nem volt annyira kemény, hogy különösebb gondot okozott volna a méhészeknek, azonban az atka jelentős méhpusztulást okozott nemcsak Udvarhelyszéken, hanem az ország többi területén is – közölte Ádám József, a főként udvarhelyszéki méhészeket tömörítő Örösi Méhészegyesület vezetője. Hozzátette,

a veszteség eléri a tíz-húsz százalékot, azonban ez kedvező időjárás mellett visszapótolható.

Ha a tél nem is, a tavasz annál nagyobb fejtörést okozott a méhészeknek. „Két-három hete pár napig meleg volt, ezalatt a méheknek sikerült virágport behordaniuk, de aztán megint jött tíz nap hideg. Érdekes ez a tavasz,

szinte egy hónapos késéssel vagyunk, de reméljük, az idő és a természet behozza a lemaradást.

Megkésett a vegetáció, nem olyankor nyílnak a virágok, ahogy a méhészek képzelték, most tartunk ott, mint más években március elején. A füzek csak elkezdtek virágzani, hasonlóképpen a som is, ami ilyenkorra már el kellett volna nyíljon. A tavasz eleji fagy megérintette a rakottafüzet és az égert is, csak most virágzik az útilapu, majd ezt követi a juhar. Ha késik a természet, az akác is később fog virágzani. Az ezt megelőző repcevirágzás is két hetet csúszik, április közepe helyett a hónap vége felé várható, pedig ez elég jó virágport ad, ami segíti a méhek fejlődését˝ – sorolta a méhész.

A repcét többnyire Dél-Romániában gyűjtik, azonban idén ott sem volt jobb a tavasz.

A meleg és a virágpor hiánya a fiasítást nehezíti, ami már elindult a külső hőmérséklet növekedése, valamint a nappalok és az éjszakák hosszának megváltozása miatt. A méhek csak akkor tudnak szaporodni, ha van meleg, virágpor és méz. „Ha megindul az anyaméh petézése, megnő a virágporigény. Ha egy hétre beáll a hideg, áll a fiasítás is, a pete nem tud fejlődni˝ – jegyezte meg a szakember. Mégpedig ahhoz, hogy méz legyen, méh is kell: ha nincsenek elegendően, nem tudják elvégezni a gyümölcsök beporzását.

HIRDETÉS

A fiasítás folyamata



A fiasítás során az anya petét rak a sejtekbe, minden sejtbe egyet. Három-négy nap után ez kikel, majd lárvává alakul. A petéket és lárvákat a dajkaméhek látják el táplálékkal. A megfelelően ellátott lárva sejtjét a méhek viaszlappal fedik le a kilencedik nap környékén. Ezután bábbá alakulnak, majd kikelnek.