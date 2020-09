Rendszeresen garázdálkodik egy nagyvad Székelyszentmihályon

Napi szinten bejárt Székelyszentmihályra az elmúlt hetekben egy hím medve, amely már több háztartáshoz is betört, ahol nyulakat és szárnyasokat pusztított el. A vadászok kilövési engedélyért folyamodnak az ügyben, ám a jóváhagyás folyamatának megkönnyítése érdekében arra kérnek mindenkit, hogy jelentsék be a károkat a polgármesteri hivatalban.

Állataikat, terményüket és saját testi épségüket féltik a székelyszentmihályiak • Fotó: Erdély Bálint Előd

Nyulakat és csirkéket pusztít el, valamint a termőföldeken és a gyümölcsösökben is kárt tesz az a medve, amelyet napi szinten látnak Székelyszentmihályon – tudtuk meg a helyiektől. A jószágaikat és saját testi épségüket féltő lakosok már petíciót is kezdeményeztek az ügyben, kérve a hatóságokat, hogy cselekedjenek a probléma megszüntetése érdekében.

Nem jelentik be

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetője közölte,

egy fiatal – öt-hat éves –, mindenképp több, mint 120 kilogrammos – nagyjából 300 pontos – hím medve garázdálkodik a faluban, amely Bencéd környékéről – egy máshová tartozó vadászterületről – érkezik a településre.

Természetesen ennek ellenére cselekednek az ügyben, a környezetvédelmi minisztériumtól kérve engedélyt a jószág kilövésére. Persze ennek végrehajtása előtt szerződést kell még kötniük a szolgáltatásról a helyi önkormányzattal.

Az igazgató szerint eddig az volt a probléma, hogy az emberek nem jelentették a káreseteket, így ők sem tudtak segíteni. Rámutatott, ez általános jelenséggé kezdett válni a lakók körében, ami egyáltalán nem helyes, hiszen ha a bejelentéssel járó bürokrácia nagy is és a kártérítés kevés, azt kell figyelembe venni, hogy a probléma magától nem szűnik meg, sőt súlyosbodhat is, ha emberre támad a vad. Kijelentette,

minél több dokumentációt tudnak bemutatni, annál nagyobb esélye van annak, hogy a tárca engedélyezi a nagyvad ártalmatlanítását.

Mindemellett fontos tudni, hogy a jóváhagyás jó esetben is csak két hét múlva érkezik meg – ezért fontos, hogy mielőbb jelentsék be az eseteket a károsultak.

Mindenhol gondok vannak

Megkeresésünkkor Péter Zoltán siménfalvi polgármester elmondta, hogy tudomása van a székelyszentmihályi medveproblémáról és sajnos hasonló gondok vannak a többi településen is. Sajnálattal tapasztalta viszont, hogy nagyon kevés káresetről érkezik hozzájuk bejelentés, így ez a helyzet megoldását szolgáló intézkedéseket is hátráltatja. Éppen ezért a vadászokkal egyetértve arra kér mindenkit, hogy még azt is jelezzék, ha csak látják a falvakban kószálni a nagyvadat. Azt mindenképp el szeretné kerülni, hogy embereket is megtámadjanak a medvék.