Rendeződni látszik Marosvásárhelyen a szemétdíj kifizetésének kérdése

A lakók és magáncégek által termelt szemetet összeszedték, de a szolgáltatásért senki nem fizetett. Archív • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen több mint egy fél éve nem fizetnek szemétdíjat a lakók. Akkor lett új, ideiglenes szolgáltatója a városnak, és arról volt szó, hogy a városvezetés kidolgozza a szabályzatot, amely alapján a városháza adóügyi osztályán lehet a díjat törleszteni. Ez azonban nem történt meg, így a személyenkénti havi 10,30 lejes díjat nem lehetett az adókkal együtt fizetni. Voltak olyan lakótársulások, ahol továbbra is a közköltséggel együtt kifüggesztették és beszedték ezt a díjat, de nem mindenhol. Az új városvezetés a városban és a városházán tapasztalt valós állapotok felleltározásakor szembesült azzal, hogy ezt a díjat nem szedték be és a szolgáltatónak nem utalták át. Mivel utólag nem lehetett ezt az adóügyi osztályon beszedni, megoldást kellett találni.

Az év végi utolsó tanácsülésen megszületett a döntés az idei és jövő évi szemétdíjjal kapcsolatban is. A tanácsosok elfogadták azt a szabályzatot, amely alapján

2021 januárjától a kissé megemelte, 11,87 lejes személyenkénti havi köztisztasági díjat a városháza pénztárainál lehet törleszteni.

Ahhoz azonban, hogy pontos összeget fizessenek a lakók, jövő év március elsejéig kötelesek lejelenteni a hivatalnak, hogy a lakásban hányan laknak. Felmerült annak a lehetősége, hogy a tömbházlakók esetében a városháza bekérje az adatokat a lakótársulásoktól, hiszen ott naprakészek az információk. Végül arról született döntés, hogy ezt a nyilatkozatot online is be lehet nyújtani, bár mindeddig a városháza honlapján nem jelent meg az erre vonatkozó formanyomtatvány. Aki elmulasztja ezt március elsejéig benyújtani, annak egy becsült, átlagos lakószámra számolják ki a köztisztasági díjat, egészen addig, amíg erről nyilatkozik.

A Székelyhon érdeklődésére a közterületek szakigazgatósági vezetője, Florian Moldovan elmondta, ami az idei köztisztasági díjat illeti, ezt a szolgáltatónak kell beszednie a lakóktól. Korábban is úgy volt, hogy az előbbi szolgáltatónak szerződése volt a magánházakban lakókkal, a cégekkel és a lakótársulásokkal, és így szedte be a szolgáltatásért a díjat.

A lakók tudják, hogy a szemetet elvitték és azért fizetniük kell.

„Van, ahol a lakótársulások összegyűjtötték az összeget, és most a szerződéskötés nyomán átutalják a szolgáltatónak. Most a cégnek szerződést kell kötnie a lakótársulásokkal, ez egy egyszerűbb ügy, de a magánházban lakókkal is, ez viszont kicsit hosszasabb folyamat lesz. A magáncégek, közintézmények tudják, hogy mi az eljárás, velük nem lesz fennakadás. A megkötött szerződések alapján a cég visszamenőleg is beszedheti a díjakat, idénre. Jövőtől a városháza gyűjti be, majd utalja át nekik.”

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere korábban elmondta, hogy a lakóktól fél éve be nem gyűjtött szemétdíj 15 millió lejt tesz ki, és bár felmerült annak a lehetősége, hogy ezt a város költségvetéséből törlesszék, hiszen a volt városvezetés mulasztása miatt halmozódott fel, erre nincs lehetőség.