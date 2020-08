Rendes program szerint tarthatnak nyitva a sepsiszentgyörgyi teraszok, a játszóterek zárva maradnak

A teraszok a működési engedélyben meghatározott program szerint tarthatnak nyitva Sepsiszentgyörgyön, a játszóterek viszont továbbra is zárva maradnak a veszélyhelyzet ideje alatt – tájékoztat az önkormányzat.

• Fotó: Pinti Attila

A központi döntéseket elemezve, továbbá figyelembe véve a veszélyhelyzet meghosszabbítását, az önkormányzat arra a következtetésre jutott, jelenleg nincs érvényben lévő határozat a teraszok nyitva tartására vonatkozóan, ezért a sepsiszentgyörgyi vendéglátóipari egységek teraszai a működési engedélyben meghatározott program szerint tarthatnak nyitva.

A városvezetés ugyanakkor arra kéri a vendéglátósokat, hogy a koronavírus terjedésének megfékezése, illetve a vendégek és alkalmazottak egészségének megőrzése érdekében továbbra is tartsák be a kötelező, a fertőtlenítésre és a távolság betartására vonatkozó intézkedéseket. Az országos határozat értelmében a sepsiszentgyörgyi játszóterek továbbra is zárva maradnak.