Rekordot döntött a bárányhús ára

A pénztárcánkhoz képest meglehetősen borsos áron kínálják a bárányhúst: esetenként 45–55 lejt is elkérnek egy kilogramm húsvéti eledelért a székelyföldi piacokon, boltokban. Ezért sokan csak fél vagy negyed bárányt vásárolnak, egy egész jószág ára ugyanis akár a 600 lejt is meghaladhatja. A drágaság mögött a gazdák szerint az áll, hogy élősúlyban jó áron, könnyebben értékesíthetik, így kevesebb állatot vágnak le eladásra a piacokon.

Hargita megyében három ideiglenes vágópontnak adtak engedélyt a húsvéti ünnepek előtti bárányvágásra: Kászonban, Sófalván és Szépvízen – közölte lapunkkal a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője. István Róbert megjegyezte, mindezek a vágópontok több mint egy évtizede, hogy rendszeresen működnek az évnek ebben az időszakában. Ezeken kívül még Ivóban üzemel nagyvágóhíd, ahol kifejezetten csak bárányt vágnak egész évben, továbbá engedélyezett kisvágóhíd még a csomortáni szövetkezet létesítménye is.

Arról is érdeklődtünk, hogy mekkora bárányállománnyal érkeznek az eladók a piacra, ennek kapcsán az igazgató elmondta, évekkel ezelőtt sokkal több bárányt adtak el a csíkszeredai piacon, mint most. Mint magyarázta,

akkoriban Kászonból 600–800 bárányt is behoztak, további állatokat pedig Sófalváról és Szépvízről szállítottak a hargitai megyeszékhelyre.

Az utóbbi időben alig kétszáz bárányt biztosítanak Kászonból, és a másik két ideiglenes vágópontról is kevesebbet, mint korábban – jegyezte meg.

Az okok közé sorolta, hogy élősúlyban jó áron tudják értékesíteni a gazdák a bárányt, nagy szállítmányokat visznek el, egyszerre sok állatot tudnak eladni, így nem vessződnek a levágásukkal és az eladásukkal.

Ugyanakkor az is tény, hogy a vágott báránynak is jó ára van, az emberek viszont emiatt egyre kevesebbet, és egyre kisebb súlyban veszik a bárányhúst. Többen csak fél vagy negyed bárányt vásárolnak. Ezt tapasztaltuk mi is, amikor a helyi piacra látogattunk.

45–48 lej kilogrammja

A felsősófalvi Mátyus Zsigmond, aki több mint két évtizede árul a csíkszeredai piacon, érdeklődésünkre elmondta, többnyire 13–14 kilogrammos bárányai vannak levágva. Emlékei szerint tavaly is hasonló ára volt a báránynak. Standjánál egy kilogramm hús 48 lejbe került, így egy teljes bárány akár több mint 600 lejbe is kerülhet. Volt olyan bolt is, ahol 45 lejt kértek el a bárányhús kilójáért.

Kerekes Csaba csatószegi juhtartó gazdát arról kérdeztük, hogy miért ilyen drága idén a húsvéti eledel. Válaszában ezt azzal indokolta, hogy vidékünkön egyre kisebb a bárányállomány, így most 40–50 lejt is elkérnek egy kiló húsért. Ráadásul a húsvét korai időpontra esett, amely miatt kevesebb a vágósúlyt elérő állat.