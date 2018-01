Régi pompájában tündökölhet a Bürger-ház

• Fotó: Gálna Zoltán

December végén az Örökségünk őrei mozgalomhoz csatlakozott, és a Bürger-palotát örökbe fogadó diákok szerveztek egy érdekes kerekasztal-beszélgetést a jelenleg romos épületről, amelyen többek között Fülöp Tímea, a Szféra összművészeti fesztivál szervezője is megosztotta a diákokkal és az érdeklődőkkel mindazt, amit az épületről tud. Fülöp Tímea érdeklődésünkre elmondta, nemcsak a diákok, hanem az beszélgetésen résztvevő marosvásárhelyiek is igen kíváncsiak voltak a Bürger-ház történetére, és sok kérdést tettek fel. A szakember kiemelte, jó volt látni, hogy a jelképes őröket valóban érdekli a műemlék épület sorsa, sok mindent elolvastak róla, a helyszínen is voltak, és

Elkészül a terasz?

Cosmin Pop januári interjújában a Transilvania Business gazdasági lapnak többek között beszélt a tulajdonában lévő Bürger-ház felújításáról is. Nehezményezte, hogy a műemlék épületek köré olyan nagy bürokrácia épült, és számtalan tanulmány, engedély, illetve dokumentum szükséges még a munkálatok elkezdése előtt. Példaként említette, hogy volt olyan tanulmány, amelyre kilenc hónapot kellett várniuk, és többek között arról is tanulmány készült, hogy az évek során melyik vakolat milyen színű volt, de a fa rész állapotát is fel kellett méretni, illetve a falakat, az alapot is. Cosmin Pop azt nyilatkozta,

HIRDETÉS

megpróbálja az eredeti állapotában visszahelyezni a Bürger-házat, lebontva mindent, amit utólag építettek hozzá. Beszélt arról is, hogy idén már látványosan átalakul majd az épülethez tartozó udvar és

elkészül a szép terasz, amelyet az ország legjobb szakembereinek gondjaira bízott.

Kiemelte, mindenképp megőrzik a hetvenéves fákat, hiszen ezeknél jobb „árnyékolót” nem lehet építeni.

Rejtély maradt az impozáns épület tervezőjének neve



Orbán János művészettörténész sokat foglakozott a valamikori Bürger-házzal. Az egyik előadásából kiderül, biztos adat van rá, hogy az épület felépítésére Bürger 1897 márciusában kért a várostól engedélyt: a kérelem nyolc szobát, konyhát, fürdőszobát és mellékhelyiségeket említ. Maga a tervrajz viszont sajnálatos módon nem maradt fenn, így nem ismert, hogy az akkoriban a városban tevékenykedő építészek közül pontosan ki tervezte. Korának egyik legimpozánsabb lakóépülete jött létre, erre utalnak a méretek, a használt ornamentika is, ami az ezekben az években a városban divatossá váló neobarokk formanyelvet viseli magán.



A Bürger-házon látható kagylómotívumok a barokk, majd a neobarokk sajátjai. A homlokzati, reprezentatív teraszról egy előtérbe lehetett bemenni, és innen voltak megközelíthetők a magán-, illetve nyilvános terek, mint a nappali és a hálószobák, az alagsorban pedig minden bizonnyal a kiszolgálóhelyiségek voltak. A két világháború között még a Bürgeréké volt az épület, de a második világháborút követően államosították. A korabeli újságcikkek szerint akkor is meglehetősen elhanyagolt állapotba került, bár nem olyanba, mint manapság.



Egészen 1972-ig keveset tudni róla, lerakatnak használták. Ekkor azonban átvette az Avicola baromfitenyésztő vállalat, amelynek vezetősége úgy döntött, hogy egy reprezentatív vendéglőt hoznak benne létre azzal a céllal, hogy az egészséges táplálkozás, valamint a saját termékek értékesítése érdekében a baromfihús-fogyasztást népszerűsítsék. Az épületet felújították, az emeleten négy nagy szalont hoztak létre, amelyeknek a kapacitása 110 személyes volt. Az épület alagsorában egy bár működött, ahol 36 személy ellátására volt lehetőség. A nyolcvanas évek második felében már nemigen lehetett kétszázféle csirkét felszolgálni, de kedvelt szórakozóhely maradt: a visszaemlékezések szerint a hely népszerű volt azért is, mert pult alatt itt lehetett hozzájutni különböző finom konyakokhoz. A ház a 2000-es évek elejére a Romarta SA nevű cég tulajdonába került – azt, a történész szerint már a jövő kutatói fogják kideríteni, hogy milyen úton-módon. Ez a cég birtokolta évekig a házat, de semmit nem fektetett bele, így az épület teljesen elhanyagolódott, az utóbbi években pedig egyre jobban romlott az állapota.