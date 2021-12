Reagált a városháza Árus Zsolt felvetéseire

Selyem-Hideg Norbert főjegyző • Fotó: Gergely Imre

Árus Zsolt szerint több szempontból is törvénytelen az a polgármesteri rendelet, amely a gyergyószentmiklósi közintézményekbe való bejutás feltételeit szabályozza; erre reagáltak a városházi alkalmazottak.

Selyem-Hideg Norbert főjegyző elmondta, az Árus Zsolt szerint jogsértő 864-es számú rendelet az országos szabályozás városházán történő belső alkalmazást szolgálja, tehát a személyre szóló, egyéni közigazgatási akták kategóriájába sorolható, végrehajtásáért a hivatal alkalmazottai felelősek, illetve ezek számára közlik ki.

Árus Zsolt szerint Gyergyószentmiklós polgármestere jogsértő módon rendelt el járványügyi korlátozásokat Több szempontból is törvénytelen az a polgármesteri rendelet, amely a gyergyószentmiklósi közintézményekbe való bejutás feltételeit szabályozza – jelentette ki pénteken Árus Zsolt jogvédő. Több szempontból is törvénytelen az a polgármesteri rendelet, amely a gyergyószentmiklósi közintézményekbe való bejutás feltételeit szabályozza – jelentette ki pénteken Árus Zsolt jogvédő.

„A közintézményekbe való belépés feltételeit szabályozó 1090-es számú kormányhatározat, illetve az ezt felváltó, december 8-tól alkalmazandó, 1242-es számú kormányhatározat értelmezése laikusok számára okozhat nehézségeket – ők ugyanis saját érdekeik érvényesítése szempontjából próbálják magyarázni. Nem érzik annak finomságát, hogy

kivételként van kezelve a jogi eljárásokban résztvevők bejutási lehetősége,

és ebből kifolyólag alkalmazandó az az alapelv is, miszerint a kivételeket szorosan értelmezzük: »Exceptio est strictissimae applicationis«. Mivelhogy jogi folyamat köztudottan nem zajlik a pénzügyön, hanem a bíróságokon, illetve ügyészségeken, a pereskedő feleknek a bejárása ezen épületekbe van engedélyezve, míg a helyi adók és illetékek osztályán adóügyi, közigazgatási eljárások folynak” – hangzott el. Selyem-Hideg hozzátette még, hogy a közigazgatási törvénykönyv előírásai szerint

a polgármester hatályosan rendelkezhet apparátusa működése felől, és az ilyen rendeleteket nem kell megjelentetni a helyi hivatalos közlönyben mint normatív aktát. Tehát nem vonatkozik rá a teljes terjedelmében magyarul való kiközlés kötelezettsége

– reagálva arra, hogy Árus Zsolt szerint aggályos, hogy a polgármester rendelete csak románul volt kiadva.

HIRDETÉS

A sajtótájékoztatón Gereőffy Imola, a szociális igazgatóság vezetője, valamint Lőrinczi Mária, a pénzügyi osztály vezetője is elmondta az álláspontját. Gereőffy Imola leszögezte, hogy

a szociális igazgatóságnál mindennemű szociális juttatásokat érintő ügyintézés mindvégig hozzáférhető volt

a Kárpátok utcai irodánál, zöldigazolvánnyal vagy anélkül is beléphetnek az emberek, az ott dolgozók az ügyfelek rendelkezésére álltak. A beszélgetés során egyébként pontosításra is szükség volt: Árus Zsolt ugyanis nem azt állította, hogy egy szociális juttatás ügyében a szociális osztályra nem léphetett be valaki, hanem azt, hogy személyi igazolványának megújítására volt szüksége az illetőnek, és az ebben illetékes irodába nem mehetett be zöldigazolvány hiányában. Azonban ez a fűtéstámogatáshoz, tehát szociális juttatás megszerzéséhez volt szükséges.