Árus Zsolt szerint a Gyergyószentmiklós polgármestere jogsértő módon rendelt el járványügyi korlátozásokat

Több szempontból is törvénytelen az a polgármesteri rendelet, amely a gyergyószentmiklósi közintézményekbe való bejutás feltételeit szabályozza – jelentette ki pénteken Árus Zsolt jogvédő. Elmondása szerint azok számára is korlátozást jelentenek, akik ez alól mentesülnének az erről szóló kormányhatározat szerint, de az is aggályos, hogy a rendelkezés csak román nyelven van közzétéve.

• Fotó: Gergely Imre

Árus Zsolt, kisebbségi jogokért küzdő Székely Figyelő Alapítvány vezetője pénteken sajtótájékoztatón ismertette azokat az érveket, amelyekkel azt bizonyítja, hogy Gyergyószentmiklós polgármestere olyan rendeletet adott ki október 26-án a közintézményekbe való bejutás korlátozására, amelyek nincsenek összhangban az október 7-én bevezetett 1090/2021-es kormányhatározattal. Ezek a rendelkezések több pontban ellentétesek a legfrissebb, december 8-i, 1242/2021-es kormányhatározattal is.

A jogvédő szerint ugyanis a polgármesteri rendelet nem tartalmazza azokat a kivételeket, amelyek esetében nem kötelező a zöldigazolvány felmutatása.

Így ez a rendelet jogkorlátozó, ebben a formában való kiadása és alkalmazása hivatali visszaélésnek minősül

– mutat rá Árus.

Amint a sajtótájékoztatón elmondta, a kormány által kibocsátott határozat szerint a zöldigazolvány, vagy tesztelés nélkül is beléphetnek a közintézményekbe például azok, akik peres ügyekben érintettek, de azok is, akik valamilyen szociális juttatásért folyamodnának, és ebben az ügyben keresik fel az illetékes intézményt.

Amúgy nincs is értelme annak, hogy a polgármester ilyen helyi rendelkezést adjon ki hiszen a kormányrendeletet kell betartani

– szögezi le Árus Zsolt.

HIRDETÉS

Ő még november elején írásban hívta fel Csergő Tibor polgármester figyelmét a törvénytelenségre, és kérte, hogy hozza összhangba ezt a rendeletet a kormányhatározattal.

A levelére ezen a héten kapott választ, amelyben a polgármester azt írja, hogy

az általa kiadott rendelet a jogi normák betartásával és alkalmazásával volt kibocsátva.

A válaszban azt is megjegyzi a polgármester, hogy a pénzügyi osztályon nem zajlanak jogi eljárások, hanem a bíróságokon és az ügyészségeken. Árus ezzel szemben leszögezi: az ide vonatkozó kormányhatározat egyértelműen fogalmaz, mikor azt mondja, „hogy bármilyen közintézménybe bemehet bárki, aki például jogi eljárásokban érintett. Ezzel szemben a polgármester teljesen tévesen értelmezi azt úgy, hogy oda mehet be bárki, ahol jogi eljárás zajlik. Ez a jogvédő szerint a kormányhatározat szövegének félremagyarázása.

A rendelet szerinte azért is törvénytelen, mert nincs benne meghatározva, hogy milyen időtartamra érvényes, így elvileg most is érvényben van, annak ellenére, hogy a hivatkozott 1090/2021-es kormányhatározatot azóta már újabbak váltották fel, és a jelenleg érvényes 1242/2021-es is más előírásokat tartalmaz.

Még egy másik probléma is van Csergő Tibor rendeletével Árus szerint. „A Közigazgatási Törvénykönyv értelmében egy ilyen jellegű határozatot Gyergyószentmiklóson magyarul is közzé kell tenni. Azonban a rendelet csak román nyelvű, és a város honlapján a polgármesteri rendeletek csak román nyelven vannak közzétéve – emelte ki Árus Zsolt.