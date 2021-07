Rangsorolták a székelyföldi településeket átoltottsági arány szerint

Negyven százalékos a különbség a legnagyobb, illetve legkisebb átoltottsági aránnyal rendelkező Hargita megyei települések között. Vannak olyan községek, ahol a lakosságnak alig néhány százaléka oltatta be magát, de az ország második legnagyobb átoltottsági arányával rendelkező település is Hargita megyei. Maros és Kovászna megyében is jelentős eltérések vannak a lista két végén található helységek között.

Székelyföldön nagyon sok településen a tíz százalékot sem éri el az átoltottsági arány • Fotó: Haáz Vince

– hangsúlyozta Tar Gyöngyi. Az említett tényezők tekintetében pedig Hargita megye, főként a vidék sajnos nem áll túl jól, ráadásul ott a lakosság is hiszékenyebb, így fogékonyabb is az oltásellenes nézetekre – tette hozzá.

De ez sem érvényes minden településre, ugyanis például Csíkszentgyörgyön – ahol szintén rossz, 7,36 százalékos az átoltottsági arány – a polgármesteri hivatal aktívan részt vett a helyszíni oltás megszervezésében és népszerűsítésében – tette hozzá. Volt olyan község, például Csíkszentdomokos, ahol 120-an jelentkeztek és oltatták be magukat egy nap alatt, de olyan is, ahol senki sem ment el a helyszíni oltásra – számolt be az elmúlt napok tapasztalatairól a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője.

Ez a tekintetben is problémát jelent, hogy ezek a települések a Bákó megyével határos térségben vannak, ahol már haláleseteket is okozott a koronavírus delta variánsa, így ha az említett településeken megnő a fertőzések száma, az szigorú karanténozást fog maga után vonni, mert az átoltottsági arány nagyon alacsony ezekben a községekben. A CNCAV által közölt adatok szerint Gyimesközéplokon a lakosság 4,82 százaléka van beoltva, Kászonaltízen ez a ráta 5,75 százalékos, Gyimesfelsőlokon pedig 6,27.

Kovászna megyében mindössze egy település van, ahol eléri a 20 százalékot a beoltottak aránya, az pedig a megyeközpont. Sepsiszentgyörgyöt (22,86%) egy másik város, Kovászna követi (19,79%), a harmadik helyen pedig Kézdivásárhely (17,43%) áll. A Kovászna megyei közigazgatási egységek nagyobbik részében nem éri el a 10 százalékot a beoltottak aránya. Ez Bölön (4,29%), Előpatak (4,36%), illetve Torja (4,55%) községben a legalacsonyabb, de Nagyborosnyón sem éri el az 5 százalékot.

A CNCAV nem közölte a megyék átoltottsági arányát, az általuk közzétett térkép szerint az ország keleti, észak-keleti megyéiben a legrosszabb a helyzet e tekintetben.

A nyájimmunitás vagy közösségi immunitás olyan védettség egy fertőző betegséggel szemben, amely úgy jön létre, hogy a népesség egy bizonyos részének beoltása vagy kigyógyulása védettséget biztosít a beoltatlanok számára is. Immunitás úgy is szerezhető, ha valaki megfertőződik egy kórokozóval és kigyógyul a betegségből, ezért ha a népesség egy jelentős része megfertőződik és kigyógyul, a nyájimmunitás akár vakcina alkalmazása nélkül is kialakulhat. Egy népességben, azok az egyének, akik immunitást szereztek, nem járulnak hozzá a kórokozó továbbterjedéséhez, ilyen közösségben a fertőzésláncok nagyobb valószínűséggel szakadnak meg, a terjedés ezért lelassul, vagy meg is áll. A közösség minél több tagja szerez immunitást, annál kisebb a valószínűsége, hogy a többiek találkoznak a kórokozóval. Hogy a népesség mekkora részének kell átfertőződnie, illetve védőoltást kapnia a nyájimmunitás kialakulásához, az az adott kórokozó fertőzőképességétől függ. A Covid19-pandémia esetében 70 százalékra becsülik, de nem lehet pontosan megmondani. (forrás: Wikipédia)