Rangos szakmai rendezvényre készül a Székelyudvarhelyi Városi Kórház

A nyitottság és a fejlődés jegyében szervez ingyenes szakmai napokat a székelyudvarhelyi városi kórház február 29-e és március 2-a között. Az esemény szakmai előadásai mellett egy közös futást is szerveznek a Szejkefürdőre. Noha a részvételi regisztráció lezárult, így is szívesen látják a további érdeklődőket az előadásokon.

„Első alkalommal, ugyanakkor hagyományteremtő szándékkal és nagy reményekkel rendezzük meg a Székelyudvarhelyi Kórház Napokat. Mindezt partnerségben a Hargita Megyei Orvosi Kollégiummal, az Asszisztensek Rendjével, illetve a helyi polgármesteri hivatallal” – jelentette be Nagy Gyula, a városi kórház főigazgatója a február 29-e és március 2-a között zajló szakmai rendezvényt beharangozó sajtóeseményen. Mint mondta abban bíznak, hogy

– magyarázta a főigazgató, majd köszönetet mondott szervező kollégáinak, illetve az esemény támogatóinak és a kórház jelenlegi, illetve korábbi alkalmazottainak is.

szeretnék, ha a létesítmény munkatársai jobban megismernék egymás tevékenységét, hiszen ez kulcsfontosságú az ellátás javítása szempontjából, ugyanakkor nyitni szeretnének a lakók, a betegek irányába is.

Nem volt egyszerű az esemény megszervezése, a kórház több munkatársai is ezzel dolgozott az elmúlt fél évben mindennapi feladata mellett, de bíznak benne, hogy az eredmény nem marad el – Tubák Nimród aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos.

Köztük van Victor Radu professzor, világszinten elismert sérvsebész, aki úttörőnek számít a minimálisan invazív beavatkozások terén, ugyanakkor Valentin Oprea kolozsvári egyetemi adjunktus, a katonai kórház osztályvezető főorvosa is, aki szintén a sérvsebészet területére specializálódott.

Nagy Gyula hangsúlyozta, hogy jelen lesz Flaskó Tibor egyetemi docens is, aki Magyarország egyik legelismertebb laparoszkópos urológus-sebésze, aki

nem csak előadást tart, de operálni is fog.

Ez nagyvonalakban 300 orvost és 400 ápolót jelent, de vannak köztük gyógyszerészek, ápolóképzésen részvevők, kétkezi munkások, illetve adminisztrációban dolgozók is. Az is örömükre szolgál, hogy számos egészségügyi szakember jelentkezett előadást tartani, emiatt is kellett több helyszínen megszervezni a programokat.