Rákóczi-díjjal ismerték el mindazt, amit a katolikus iskoláért tettek

Nyugalmazott érsek, parlamenti szenátor, helyettes főtanfelügyelő és újságíró is kapott Rákóczi-díjat Marosvásárhelyen. Az elismerést a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Teológiai Gimnázium közössége adja azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a marosvásárhelyi iskola létrejöttéhez, megtartásához, kiálltak a tanintézmény mellett annak kálváriájában is.

Nyugalmazott érsek, parlamenti szenátor, helyettes főtanfelügyelő és újságíró is kapott Rákóczi-díjat Marosvásárhelyen. Az elismerést a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Teológiai Gimnázium közössége adja azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a marosvásárhelyi iskola létrejöttéhez, megtartásához, kiálltak a tanintézmény mellett annak kálváriájában is.

napra pontosan 315 évvel ezelőtt fejedelmi beiktatása után II. Rákóczi Ferenc éppen ezen az udvaron álló fatemplomba tért be hálaadó szentmisére, ezért is választották ezt a dátumot az ünnepségük időpontjaként.

Elhangzott, hogy bár szeretnének ragaszkodni a dátumhoz, nem mindig jön össze a díjátadó éppen április 5-én, idén is Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára már hamarabb megkapta a kitüntetést, most pedig négy másik személynek is átadták.