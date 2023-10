Rajonganak Székelyföldért a fehér gólyák

Ezek a madarak nagyjából bekalibrálják a nap hosszúságának a függvényében, hogy mikor kezdenek el vonulni, mikor indulnak be a hormonjaik, a költési ösztöneik. Sajnos gyakran kora tavasszal abba a problémába ütköznek, hogy újra beáll a fagy, lehull a hó. Ez viszont mindig így volt és számítani kell erre a rizikófaktorra

Hozzátette, a madáron áll, mikorra időzíti a fészekrakást. Ideális esetben elhalasztja a megérkezését akkorra, amikorra már egészen biztos nem lesz hideg, például májusra már biztosan lesz táplálékforrása. A fű akkorra már kinő, és a gerinctelen állatok is előbújnak, amelyeket elfogyaszthatnak a csőrösök. Ha viszont március közepén érkeznek, akkor nagyon valószínű, hogy előfordul a késői fagy, ami akár több hetet is eltarthat, és akkor nagy eséllyel elpusztulnak. Mint kiderült, ezekre az esetekre is fel vannak készülve a madarak, szükséghelyzetben bírják az éhezést. „Sajnos van, amikor elpusztulnak. Ez azonban a természet rendje” – fogalmazott a szakember.

Növekednek a számok

A költő gólyák száma megduplázódott Hargita megyében az utóbbi 20 évben, ez pedig valószínűleg a természeti adottságoknak és az emberi tájhasználatnak tudható be. Előbbi alatt a domborzatot kell érteni, a viszonylag lapos területeket, amelyeken a medencék süllyedése és sűrű vízhálózat miatt nagyon sok a vizenyős terület is. A tájhasználat alatt pedig azt, hogy a településekhez közeli nedves réteket a nagy fűhozamuk miatt kaszálóként használják. A gazdák azzal is sokat segítenek, hogy viszonylag sok kis-közepes parcellában művelik, valamint a kaszálás időben elhúzódó, többnyire egész nyáron zajló tevékenység.