Rábólintott az önkormányzat: hitelt vesznek fel Székelyudvarhelyen

Nyolcmillió lejes hitelt vesz fel a város az európai uniós projektek finanszírozására, ugyanakkor egy terület megvásárlása érdekében is tárgyalásokat kezd Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala – derült ki az önkormányzat soros ülésén, csütörtökön. A szejkefürdői ivó- és szennyvízhálózat átvétele is szóba került.

Berde Zoltán, az RMDSZ frakcióvezetője a szejkefürdői ivó- és szennyvízhálózat átvételét kérte számon, ami érezhető feszültséget keltett. A képviselő azt is felrótta, hogy

Elkészült a szombatfalvi időseknek szánt foglalkoztatóközpont, akárcsak a betervezett tömbházszigetelések; hasonló a helyzet a Bethlen Gábor iskola tornatermével és könyvtárépületével is – sorolta a határozattervezetek megtárgyalását megelőzően Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester. Folytatta: egyre szebb a II. Rákóczi Ferenc utca, eredmények látszanak a Székely Támadt-vár restaurálásánál, látványosan dolgozik a kivitelező a csillagvizsgáló megépítésével is. Benedek Árpád Csaba RMDSZ-es képviselő ezt kiegészítve szólalt fel, hangsúlyozva, hogy Hargita Megye Tanácsának pályázata révén jelentős támogatás érkezik Székelyudvarhelyre, amiből tizenkilenc helyi iskola tantermeit újíthatják fel, közel 23 millió lejből.

a hivatal nem válaszolt korábban feltett kérdéseikre: egyebek mellett kérték, hogy osszák meg velük azt a tanulmányt, amely kimondja, hogy nem átvehető a beruházás; kíváncsiak arra is, hogy mekkora összegből végezhetők el a rendszerek javításai, továbbá ezt kinek kell kifizetnie.

Berdét az érdekelte a leginkább, hogy mikor lesznek átvéve a rendszerek. Gálfi Árpád válaszában közölte, a javításokhoz szükséges építkezési engedélyt kibocsátották, folynak a tárgyalások a törvényes megoldás érdekében. Hangsúlyozta, nem szeretné, hogy politikai kérdéssé váljon ez a téma. Bíró Jolán, a Szabad Emberek Pártjának (POL) képviselője, aki évek óta próbája segíteni az ügy rendezését, felháborodását fejezte ki, hogy a hangzatos beszédeken túl látszólag senki nem cselekszik a cél érdekében. Gálfi ismét felszólalt: a fejlesztési minisztérium ajánlási listájában szereplő szakember készítette el a tanulmányt, amely kimondja, hogy milyen javításokat kell elvégezni az ivó- és szennyvízhálózatnál. Kérdés ugyan, hogy a korábbi kivitelező cég elvégzi-e a munkálatok ráeső részét – az erről szóló tárgyalásokat ugyanis többször elhalasztotta. Arról is beszélt, hogy

a hivatal munkatársai megőrzésre vették át a hálózatokat, így időnként ellenőrzéseket is végeznek ennek érdekében.

Az ülésen elhangzott, több kulturális és tanügyi intézménynek, valamint beruházásokra is csoportosítottak át pénzeket. Így egyebek mellett anyagiakat különítettek el az Orbán Balázs iskola és a Csillagvár napköziotthon, valamint a művelődési ház felújításával kapcsolatos projektekre, a városközponti zóna területrendezésére, valamint a tanügyben és egészségügyben dolgozó fiatalok számára építendő lakások és az autóbuszok vásárlását célzó elképzelésekre. Ugyancsak

Némi vitát szült a város második negyedéves költségvetési zárszámadása is, amit Gálfi Árpád úgy véleményezett, hogy bár a pénzek felhasználása elmaradt a betervezetthez képest, még így is sikerült több mint 10 millió lejt elkölteni az EU-s projektek kivitelezésére. Ezzel sikerült megduplázni a tavalyi hasonló időszakra vonatkozó eredményeket, ráadásul minden beruházás le van szerződve.

Nem is szavaztak helyeslően a határozattervezetre.

Hitelt vesz fel a város

A jogszabályok módosításának köszönhetően lehetőség nyílt rá, hogy négy helyett nyolcmillió lejes kincstári hitelhez folyamodjon a város az EU-s projektek önrészének finanszírozása érdekében. Az előterjesztés szerint ebből

700 ezer lejt fordítanak a csereháti felújításokra;

450 ezer lejt Székely Támadt-vár renoválására;

összességében 4,45 millió lejt az utcák modernizálását célzó két beruházásra;

valamint 2,4 millió lejt a kisiparosoknak szánt inkubátorház megépítésére.

A hitelt augusztus elsejéig lehet felvenni és öt év alatt kell törleszteni.

Godra Zsolt, a POL frakcióvezetője rámutatott, noha többször volt hangsúlyozva, hogy csak 1,5 százalékos kamatot kell fizetni, valójában 8 százalékról van szó, ha minden feltételt figyelembe veszünk. Felszólalását követően a jelenlévők igennel voksoltak a határozattervezetre.

A Cserehát területrendezését érintő projekt aktualizált értékét is elfogadták a tanácsosok, ami 8,7 millió lej. Ennek 51 százalékát finanszírozza külsős forrásból az önkormányzat. A képviselők jóváhagyták azt is, hogy a hivatal munkatársai tárgyalhassanak az Ikos Conf vállalat tulajdonában lévő 840 négyzetméteres terület megvásárlása érdekében. Ezen egyébként egy háromszáz négyzetméteres ingatlan is van.