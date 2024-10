Perre készülnek a tanügyminisztérium ellen a román érettségi rossz eredményei miatt

Erkölcsi kártérítést követelnek az oktatási minisztériumtól 17 Hargita megyei diák nevében, akik nem tudtak átmenő jegyet elérni az érettségi román nyelv és irodalom vizsgáján. Ügyüket Szikszai Tamás csíkszeredai ügyvéd vállalta fel, de a kezdeményezést a Hargita megyei önkormányzat is támogatja.

Kongatjuk a vészharangot, mert nagy eséllyel arra következtethetünk, hogy a jövő évi érettségin is gondok lesznek a román nyelv és irodalom vizsgával”

– hívta fel a figyelmet Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a szerdai sajtótájékoztatóján. Azt szeretnék elérni – folytatta –, hogy a gyermekek jogai ne sérüljenek, kapjanak esélyt arra, hogy felzárkózzanak az országos átlaghoz, emellett pedig változást szeretnének tanügyminisztériumi szinten a román nyelv oktatásában a magyar anyanyelvű tanulók esetében. Beszámolt ugyanakkor arról is, hogy

Egy egészséges társadalomban egy ilyen döntést valószínűleg a megfelelő intézkedések követték volna minisztériumi szinten. Ez azonban nem történt meg, hiszen a példák is mutatják, a diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés fennáll”

– fogalmazott. Éppen ezért erkölcsi kártérítést kérnek az oktatási minisztériumtól az önkéntesen jelentkező diákok nevében. Mint megtudtuk, eddig 17 érintett diák jelentkezett, hogy pert indítana, ügyüket Szikszai Tamás képviseli, és részt vesz a perben a megyei önkormányzat is. Borboly Csaba elmondta azt is, hogy olyan diákok jelentkeztek, akiknek más tantárgyakból nagyobb jegyeik voltak, csak a román vizsgájuk nem sikerült. Kiemelte azt is, hogy