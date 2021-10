Pénzosztás: ennyi jutott Székelyföldre a kormány tartalékalapjából

A kormány tartalékalapjából jelentős pénzösszegeket osztottak vissza szerdán este – a szociáldemokraták szerint a magyarlakta települések és a liberális polgármesterek által vezetett városok, községek jártak igazán jól. Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda is jelentős támogatást kapott.

Jókor jó helyen. Pénzt osztott a kormány a tartalékalapból. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A szerdán este elfogadott kormányhatározat értelmében Hargita megye a tartalékalapból 38,2 millió lejt kapott. A határozat értelmében a megyei tanács és a prefektusi hivatal által beküldött kérések alapján a hargitai településeknek összesen 205,9 millió lejre lett volna szükségük, hogy napirenden legyenek a számlák kifizetésével és teljes mértékben biztosítani tudják az önrészeket a különböző pályázatokhoz. Hargita Megye Tanácsa 4,89 millió lejes támogatást kapott.

Csíkszereda országos szinten is nagy összeghez jutott, összesen 5 millió lejt tud elkölteni még az idén. Gyergyószentmiklós is elégedett lehet, hiszen a tartalékalapból 1,8 millió lejt osztanak vissza.

Hasonlóan jól jár Gyergyóalfalu is, számláját 1,74 millió lej fogja gazdagítani; Gyergyószék másik nagy települése, Gyergyócsomafalva pedig 1,6 millió lejből gazdálkodhat. Borszéknak 1,33 millió lejt osztottak.

Egy-egy millió lejt kapott Bögöz, Oroszhegy, Ditró és Székelyudvarhely. Jelentős összeget, 900 ezer lejt kap a parajdi és a zetelaki önkormányzat. A legkisebb összeg, amelyet Hargita megyei települések kaptak, 50 ezer lej volt, négy ilyen település van: Gyergyótölgyes, Gyergyóvárhegy, Salamás és Gyergyóholló.

Minden támogatásra szükség van

Mint Gáll Szabolcs gyergyóalfalvi polgármestertől megtudtuk,

az összeg legnagyobb részét, mintegy 1,6 millió lejt az önerőből elkezdett ivóvíz- és csatornarendszer kiépítésére fogják fordítani (a munkálatok összértéke 2,6 millió lej).

Jelenleg a munkálatok szünetelnek, mert a nagyközség ígéretet kapott az Országos Befektetési Tanácstól (CNI), hogy átveszik ezt a munkálatot tőlük. De úgy tűnik, ez csak ígéret volt, így ha két heten belül nem történik konkrét intézkedés, újra nekifognak a munkálatoknak, hogy még idén be tudják fejezni.

A kivitelezést végző céggel kötött szerződés értelmében a munkálat ellenértékét három év alatt kell kifizessék, így jövőre egymillió lejt kell majd törlesszenek. A polgármester azt is elmondta, hogy jelenleg 4,5 millió lejre lenne szükségük, hogy törlesszék a pályázatok önrészét és a zajló munkálatok ellenértékét, de a most kapott összegnek is nagyon örvendenek, mert sok lyukat kell betömjenek.

Kisebb összegek

Maros megye összesen 42,5 millió lej kapott, viszont 327 milliót kért. A Maros megyei tanács költségvetését 8,4 millió lejjel toldották meg.

Marosvásárhelynek rendkívül kevés, mindössze 1,7 millió lej jutott, ráadásul ez a legnagyobb összeg Maros megyében.

Ezt követi 1,5 millió lejjel Szászrégen, 1,2 millió lejjel Nyárádtő és Radnót, míg a magyar kisvárosok– Szováta, Erdőszentgyörgy és Nyárádszereda – egy-egy millió lejjel költhetnek el többet idén a kormánytámogatásnak köszönhetően. 900 ezer lejt kap a tartalékalapból Görgényszentimre, 600 ezret Marosfelfalu, Apold és Dános.

A városok közül Marosludas kapott nagyon kis összeget, csupán 100 ezer lejt, míg megyeszinten huszonhárom olyan község van, amelynek mindössze 50 ezer lejt utalnak.

De nem ez a legkisebb összeg Maros megyében, hanem a 30 ezer lej, amivel a kormány Bala községet támogatja.

Maros megyében 102 önkormányzat van, ebből 94-en részesültek támogatásban,

kimaradt többek között a magyarok lakta nagyközség, Makfalva, amelyet a polgári pártos Vass Imre polgármester vezet.

Kovászna megyének összesen 31,9 millió lej jutott ennél a pénzosztásnál. Ebből messze vezet a Sepsiszentgyörgynek biztosított összeg, amely 8 millió lej. Ennél többet országos szinten csupán három város kapott: Suceava 15 millió lejt, Konstanca 10 millió lejt és Medgidia 23 millió lejt. Kolozsvár és Brassó ennél a pénzosztásnál egyetlen lejt sem kapott.