Pénzhiány nehezíti a községháza kialakítását

Korábbi terveinek egy részéről egyelőre kénytelen lemondani a csíkcsicsói önkormányzat: a községházának szánt volt iskolaépület átalakítását el tudják végezni, de bővíteni nem lehet, mert az jelentős hozzájárulást tenne szükségessé. Erre most nincs pénz, a költségvetést hitelfelvétel is terheli.

A régebben elemi iskolai osztályoknak helyet biztosító, a községet átszelő E578-as út mentén elhelyezkedő épület – ahol most is zajlik még oktatás, de nem tanintézményként szerepel a nyilvántartásban – egy átalakítás után megfelel a hivatal számára. A községháza kialakítása érdekében támogatásért pályáztak, az Országos Helyreállítási Program (PNRR) keretéből 1,2 millió lejt biztosítottak a felújításra.

– tájékoztatott kérdésünkre Péter Lukács csicsói polgármester. A tervek szerint ugyanis az átalakítás során egy tanácsteremmel, illetve házasságkötő-teremmel bővítették volna az ingatlant, ugyanakkor beépítették volna a tetőteret is.

Ezeket most nem tudják kivitelezni, mert olyan többletkiadásokat jelentene, amelyeket a község nem tud felvállalni – vázolta az elöljáró. Így a támogatás felhasználásával és egy kisebb önrésszel

a tetőszerkezetet cserélik ki, új nyílászárókat szerelnek be, hőszigetelik az épületet és belső átalakításokat, szereléseket végeznek el.

A tetőteret viszont úgy alakítják ki, hogy a későbbiekben be lehessen építeni. A költözés egyébként nem sürgős, a munkálatokat jövő őszig kell befejezni.

Mint megtudtuk, a kultúrház felújítása érdekében is pályáztak, és ha támogatást kapnak, akkor is legalább két év kell ahhoz, hogy ott munkálatok kezdődjenek, és a polgármesteri hivatalnak el kell majd hagynia azt az épületet. Addig pedig várhatóan lesz mód az új községháza felületének bővítésére is – vetítette előre Péter Lukács.

A község az elmúlt évben a készülő közösségi központ befejezése érdekében bankhitelhez folyamodott, de szintén jelentős önrészre volt szükség a földgázhálózat kiépítéséhez is.