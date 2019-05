Pénzgyűjtő céllal szelték a medencehosszokat

Az angliai ötleten alapuló versenyt először 2011-ben szervezték meg Marosvásárhelyen, akkor nyolc csapat harmincnégy úszója nevezett be. A Marossszéki Közösségi Alapítvány azóta is minden évben megszervezi a Swimathont, az elmúlt években azonban sokat nőtt a rendezvény, idén

Gál Sándor, a Marosszéki Közösségi Alapítvány elnöke a Székelyhonnak elmondta, hogy

a helyszínen négyezer lej gyűlt össze, de messze még a cél, összesen 43 ezer lejt szeretnének az úszók begyűjteni.

A verseny ilyen szempontból még nem is ér véget, adományozókat és adományokat folyamatosan lehet még keresni egészen június 16-áig. „Idei újdonságunk, hogy egy-egy úszót egyénileg is lehet támogatni. Ez azt jelenti, hogy bárki adhat pénzt az általa kiválasztott úszónak, aki az összeget átadja az általa képviselt szervezetnek. Ebből kiindulva egyfajta versenyt is hirdetünk:

díjazzuk azt az úszót, aki a legtöbb támogatót tudja behozni, azt, aki a legtöbb összeget szerzi meg, illetve azt is, aki a legnagyobb egyösszegű támogatást tudja majd felmutatni

– magyarázta az idei újdonságokat Gál Sándor, hozzátéve, hogy a legeredményesebb úszókat vásárlási utalvánnyal kecsegtetik.