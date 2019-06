Pattanásig feszült a helyzet az úzvölgyi haditemető ügyében – élőlánccal akadályoznák meg az avatást

Tánczos Barna, RMDSZ-es szenátor arról beszélt, hogy az elmúlt két hónapban, az erdélyi magyar közösség, a székelység határozott, békés tiltakozásának adott hangot minden alkalommal, amikor úgy érezte, hogy az első törvénytelen lépésekre további törvénytelenségeket halmoz a dormánfalvi polgármester és a polgármesteri hivatal.

„Ezt fogjuk tenni csütörtökön is: egy határozott, békés tiltakozáson veszünk részt, mert számunkra elfogadhatatlan az, hogy két hónappal a törvénytelenségekre való rámutatásunk után egyetlen állami intézmény sem tett konkrét lépéseket.

Több olyan dokumentum született ezalatt az idő alatt, amelyek bizonyítják azt, hogy a dormánfalvi polgármesteri hivatal első perctől folyamatosan törvénytelenül jár el, és erre hétről hétre rátesz még egy lapáttal úgy, hogy a héten maga szervezi azt a megemlékezést, amelynek engedélyezésében szintén törvénytelenül járt el

– adott hangot elégedetlenségének Tánczos. Hozzátette, június 6-án az Úzvölgyében lesz a Kovászna megyei és a Hargita megyei magyar közösség, akik egy határozott, békés tiltakozáson vesznek részt. „Élőlánccal fogjuk megakadályozni, hogy amíg a helyzet nem tisztázódik bármiféle avatást, szentelést megtartsanak. Szerda reggel interpellációban arra kértem a miniszterelnököt, hogy listázza azokat az intézkedéseket, amelyeket az állami hatóságok foganatosítottak az elmúlt hetekben, miután felhívtuk a figyelmet a törvénytelenségekre, és nevesítse azokat, akiket hibásnak találtak és azokat a szankciókat, amelyben ezeket a személyek részesültek. Ugyancsak szerdán Carmen Dan belügyminiszterhez is fordultam, mert a június 6-a magas rizikófaktoros nap, hiszen két olyan rendezvénynek lesz a helyszíne az Úzvölgye, amelyet két különböző szervezőcsoport jelentett be, és előrelátható, hogy nem lesz feszültségtől mentes. Azt kértük a minisztertől, hogy hozzon meg minden olyan intézkedést, amellyel a közrendet és a békét biztosítani tudják. Azt a választ kaptam, hogy tudomásuk van az előkészületekről, és tudomásuk van arról, hogy szélsőséges csoportosulások szándékoznak részt venni ezen a Dormánfalva által szervezett eseményen, minden intézkedést meghoznak annak érdekében, hogy megakadályozzanak bármiféle incidenst.

Mi békés, határozott tiltakozásra megyünk oda, és biztosak vagyunk abban, hogy a magyar közösség tagjai nem fognak semmiféle provokációt generálni

– mondta Tánczos. Hozzátette, hogy ebben az ügyben csak a Magyarország és Románia honvédelmi minisztériuma képes és jogosult eljárni, és amennyiben a román állam úgy érzi, hogy szükség van román parcellára, akkor kizárólag a két intézmény közös bizottsága döntheti el azt, hogy hol helyezkedjen az el.

Kérésünk, hogy a temetőben semmiféle avató, felszentelő más megemlékező eseményre ne kerüljön sor, se román, se magyar részről

– húzta alá.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Dormánfalva által elkövetett törvénytelenségeket sorolta fel. Mint mondta, felhívták a polgármester figyelmét, hogy egy más önkormányzat közvagyonába tartozó területre nem adhat ki engedélyt sem rendezvényszervezésre, sem egyéb tevékenységre. Kijelentette:

a temető előtt elhaladó út Hargita megye, a temető pedig Csíkszentmárton tulajdonában van, ezért Dormánfalva semmiképpen nem hozhat döntéseket ezekre vonatkozóan.

A politikus szerint valamennyi illetékes kormányhivatal megállapította, hogy a dormánfalvi polgármester törvénytelenül járt el a temető közvagyonba vételével, a román parcella építési engedélyének a kiállításával, a román parcellára szánt közpénz felhasználásával, ennek ellenére a polgármester „folytatja ámokfutását”.

A Hargita megyei önkormányzat elnöke elmondta: a 16 órakor kezdődő tiltakozásra meghívta az önkormányzat tagjait és a csíki polgármestereket.

Korábban Kovászna Megye Tanácsa jelentette be, hogy csütörtökön délután szimbolikus kihelyezett rendkívüli ülést tart Úzvölgyében.

Bákó megye prefektusa egyébként felszólította Dormánfalva önkormányzatát, hogy vonja vissza azt a március 29-i határozatát , amellyel a kisváros közvagyonába sorolta be az úzvölgyi katonatemető területét. A június 4-én keltezett dokumentumot Tánczos Barna be is mutatta kedden a közösségi oldalán. Maricica Luminița Coșa prefektus június 25-ig adott határidőt az önkormányzatnak a határozat visszavonására. Közölte: ha ez nem történik meg, a közigazgatási bírósághoz fordul. (A prefektus lépésének még nagyobb nyomatékot ad, hogy 2017-ben történt kinevezéséig a kisebbik kormánypárt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) tagja volt, és ugyanennek az alakulatnak a színeiben szerzett mandátumot Dormánfalva polgármestere, Constantin Toma is). A határozat bírósági megtámadása automatikusan felfüggeszti a határozat hatályát a jogerős ítélet kimondásáig. Dormánfalva a katonatemető közvagyonná nyilvánításával indította el a köztudatban magyar katonatemetőként élő sírkert román parcellájának kialakítását, amellyel pattanásig feszült helyzetet teremtett a magyarok és románok között. A kormányt Bákó megyében képviselő, és az önkormányzati határozatok törvényességét felügyelő prefektus arra hivatkozott, hogy a Dormánfalva által közvagyonba vett temető már 2007 óta a Hargita megyei Csíkszentmárton közvagyonában szerepel, és ezt egy 2010-es kormányhatározat is megerősítette. A prefektus azt is megállapította, hogy a temetőt Csíkszentmárton 5000 négyzetméteres területtel tartja számon, Dormánfalva pedig 7979 négyzetméteressel. „Nincsen a helyszínen pontosan azonosítva a két terület, ezért fennáll annak a lehetősége, hogy ezek a területek egymást átfedik” – áll a prefektusi indoklásban. A dormánfalvi önkormányzat március 29-i ülésén – amint az ülés videófelvételén látszott – a felszólaló helyi képviselők is úgy tudták, hogy Úzvölgyén magyar katonatemető van, és az nem tartozik a városhoz, de Constantin Toma polgármester biztosította a tanácsot, hogy sikerült tisztázni a temető hovatartozását, és úgy vélte: a sírkertnek vissza kell adni a nemzetközi jellegét. A prefektus által kifogásolt határozatot korábban Csíkszentmárton önkormányzata is megtámadta a közigazgatási bíróságon. A per első tárgyalását pénteken tartják.