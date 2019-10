Pártja szólította fel az MPP politikusát, hogy nyújtsa be az autonómiastatútumot a parlamentbe

Kulcsár-Terza József attól tart, hogy ő lesz a következő, akit kizárnak az MPP-ből. Archív • Fotó: MPP-sajtóiroda

A parlamenti képviselő hétfői sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón elmondta, az RMDSZ-szel vagy egyedül, de mindenképpen az év végéig beterjeszti a tervezetet. Az RMDSZ-szel abban maradtunk, hogy az államfő-választások után egyeztetünk erről – mondta a Magyar Polgári Párt háromszéki politikusa. Arra is kitért, hogy

pénteken megkapta a pártja országos elnökségének határozatát, amelyben felszólítják, hogy terjessze be a statútumot.

„Nem értem, hogy erre miért volt szükség, hiszen 2017-ben én vetettem fel a párt választmányi ülésén, hogy be kell nyújtani a tervezetet, és decemberben meg is tettem. Idén januárban, amikor már Mezei János volt a párt elnöke, az első választmányi ülésen javasoltam, hogy újra be kell nyújtani, és erről határozatot született” – részletezte a képviselő. Hozzátette, úgy érzi, erről mindenképpen egyeztetnie kell az RMDSZ-szel, de a többi magyar szervezettel is, hiszen ez nem csak egy párt ügye.

Abban bízik, az RMDSZ frakció nemcsak a szavazásnál, hanem a beterjesztésnél is mellé áll.

A tárgyalások előtt nem foglalt állást, hogy az SZNT- statútumát, vagy az RMDSZ tervezetét nyújtaná be, és hogy pontosan erre mikor kerül sor.

Kulcsár-Terza attól tart, hogy az MPP vezetősége a felszólítást csak ürügyként fogalmazta meg, amire hivatkozva kirúghatják a pártból,

hiszen a határozatban nincs határidő, tehát bármikor számon kérhetik, hogy nem tartotta be.

„Úgy értesültem engem is ki akarnak rúgni. Nem tudom, mit tettem rosszul, a párt minden döntését végrehajtottam, akkor is ha nem értettem egyet.

Ha ez a döntés születik, nem fogok harcolni ellene, mint Gálfi Árpád Székelyudvarhely polgármestere

– mondta a politikus. Hozzátette, „viharos idők” járnak az országban és az MPP-ben is, ám abban bízik, hogy párton belüli ellentéteket sikerül megoldani. „Ha leülünk beszélni, és nem csak üzengetünk, hogy »ki vagy rúgva«, »nyújtsd be a statútumot«, akkor meg tudunk egyezni” – szögezte le Kulcsár-Terza József.