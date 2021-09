Paradigmaváltás a háromszéki gyógyturizmusban

Képünk illusztráció • Fotó: Facebook/Bálványos Resort

A szeptember 16–19. közötti időszakra közel húsz bukaresti újságírót és véleményformálót hívtak meg, akik a gyógyturizmussal foglalkozó hazai nyomtatott és online médiaorgánumokat képviselik. „Ezúttal nem Háromszék általános turisztikai bemutatása a cél, hanem elsősorban megyénk gyógyító természeti erőforrásaira, ezen alapuló idegenforgalmi termékeire koncentrálunk. Ezt szem előtt tartva szegmentáltuk a sajtókirándulás által megszólítani kívánt belföldi célközönséget, így a meghívott és jelen lévő médiacsatornákat is. Nem általános közéleti vagy turisztikai kiadványok, bloggerek, vloggerek, véleményformálók érkeznek hozzánk, hanem az egészséges életmódot népszerűsítő, a medical-spa jelenséggel foglalkozó, vagy épp orvosi szaktémákat feldolgozó népszerű kiadványok, online magazinok és egyéb felületek, tévés és rádiós műsorok szerkesztői, képviselői fedezik fel Háromszék gyógyászati, az egészséges életmódot támogató erőforrásait” – emelte ki a sajtólátogatás kapcsán Godra Árpád.

Lapunknak kifejtette, mindez a paradigmaváltás része, hiszen nem a minisztériumok támogatott kezelési jegyeket odaítélő hivatalnokait hívták meg. Azt szeretnék, hogy Kovászna kapcsán ne csak a nyugdíjasokra, szívbetegekre gondoljanak, hanem a megelőzésre, a wellnessre is. Ezzel mintegy előkészítik a Kovászna városi önkormányzat által építendő wellnessközpont eladhatóságát is. A meghívottak a három nap alatt ellátogatnak Kovászna városába, különböző hotelekbe, valamint azok wellness- és spa-központjaiba, ahol gyógykezeléseket próbálnak ki, ugyanakkor megismerkednek a Benedek Géza Szívkórházban a Kovászna-módszerrel, amely a hagyományos szívgyógyászatban használt kezelési módokat ötvözi a kovásznai jellegzetességekkel, a borvíz, a mofetta és a levegő gyógyhatásával. Vendégei lesznek a Hatolykai Fürdőközpontnak, a Bálványos Resortnak, továbbá megtekintik az Apor lányok feredőjét és a zabolai Mikes-kastélyt is. Godra Árpád hangsúlyozta, aktív, magas fizetőképességgel rendelkező réteget céloznak meg, arra építve, hogy felértékelődött a tudatos, természetes életmód.