Pályázati lehetőség, hogy visszaszorítsák a környezetszennyezést Maros megyében

Akár 400 millió eurót is lehívhat Maros megye az Európai Bizottság Méltányos Átállást Támogató Alapjából, ha olyan irányvonalakkal jelentkezik, amelyek megfelelnek a pályázati kiírásnak: például csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, munkahelyeket teremtenek, a munkanélküliek szakmai tovább- és átképzésre fektetik a hangsúlyt.

A környezetszennyezés visszaszorítása a zöld megállapodás része • Fotó: Haáz Vince

Az Európai Bizottság Méltányos Átállást Támogató Alap (MÁTA) az európai zöld megállapodás részeként jött létre és az a célja, hogy azokat a régiókat támogassa, ahol át kell alakítani az energiarendszereket, a nagyobb ipari létesítményeket, hogy látványosan csökkenjen a szén-dioxid.

A európai bizottság döntése alapján Románia 2,4 milliárd eurós támogatást hívhat le, ha időben elkészíti a méltányos átállást támogató tervet, felvázolva azokat az irányvonalakat, amelyek hozzájárulnak a környezetszennyezés és az üvegházhatás visszaszorításához, illetve a klímasemlegességhez. Romániában hat megye pályázhat a MÁTA alapra, többek között Maros megye is, miután felkerült arra a hat megyét tartalmazó listára, amelyen elsősorban a szénbányászattal foglalkozó régiók vannak, de más olyan megyék is, ahol az ipari létesítmények miatt magas a szén-dioxid-kibocsátás. Maros megye a radnóti hőerőműnek és a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnak köszönhetően került fel erre a nemkívánatos jegyzékre.

HIRDETÉS

Nagy lehetőségről van szó

A Fokusz Ökó Központ vezetője, Hajdú Zoltán is tagja annak a megyei bizottságnak, amelynek feladata, hogy egyeztetések során megfogalmazza azokat az irányvonalakat, amelyek alapján a megyében meg szeretnék valósítani a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítását. A Székelyhon érdeklődésére a környezetvédelmi szakember elmondta,

sajnálatos, hogy Maros megye felkerült erre a listára, de egy jó lehetőséget biztosít arra, hogy uniós pénzekből lehessen környezetkímélő üzleti vállalkozásokat létrehozni, nagylélegzetű párbeszédet kezdeményezni a marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a radnóti hőerőmű jövőjéről.

„Az alap célja, többek között, olyan vállalkozások létrehozása, amelyek alkalmazni tudják azokat az embereket, akik a nagy környezetszennyező cégek tevékenységének a visszaszorítása, megszűnése esetén elveszítik állásaikat. Itt nincs konkrétan szó arról, hogy a magánkézben levő vegyipari kombinátot be lehessen zárni, de arról igen, hogy ha majd nem tudja teljesíteni a legújabb és egyre szigorodó uniós környezetvédelmi követeléseket, és emiatt munkaerő-elbocsátást kezdeményez, akkor a munka nélkül maradt emberek legyen hova elhelyezkedjenek. De ez a munkacsoport, vagyis a civil, állami és magszféra képviselőinek találkozása jó alkalom kellene legyen arra is, hogy végre pontosan lássuk, mennyire szennyez a vegyipari kombinát, mennyi szén-dioxidot bocsát ki, pontosan ki és hogyan végzi erről a méréseket. Jó lenne, ha az illetékes állami szervek végre erről is pontos kimutatást tudnának közzétenni, vagy akár nyilvános mérőműszereket helyeznének el, hogy mindannyian lássuk, mennyire környezetszennyező a vegyipari kombinát” – fejtette ki Hajdú Zoltán.

Hozzá lehet szólni

Maros Megyei Tanácsa részéről a MÁTA alap kapcsán létrehozott bizottságot Magyarossy Andrea képviseli. Mint tőle megtudtuk, az európai bizottság kinevezett egy szakértői céget, amely támogatást nyújt a megyéknek a vállalható és a kiírásoknak megfelelő tervek kidolgozásában. „A megyei tanács honlapján

egy kérdőívet is közzétettünk, amelynek kitöltésével a kis és közepes cégek elmondhatják véleményüket azzal kapcsolatban, hogy milyen elképzeléseik vannak, amelyeket bele lehetne foglalni a méltányos átállási tervbe.

Május végéig kell összegezzük a főbb irányvonalakat, amelyek mentén Maros megyében meg lehet valósítani a méltányos átállást. Nem konkrét projektek kellenek még, ezek kidolgozására a későbbiekben kerül sor” – mondta.