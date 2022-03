Ötlet a nap legfontosabb étkezéséhez: rántotta újragondolva

A sokunk által jól ismert rántotta egy újragondolt receptjét mutatta be Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki a nap legfontosabb étkezésére koncentrálva nem spórolt a hozzávalókkal. Éppen ezért bőségesen jutott az ételbe különböző húsokból, de még kefirt és sajtot is használt. Azt is elárulta, hogy milyen sorrendben kerüljenek a hozzávalók a serpenyőbe.

Fülöp-Székely Botond 2022. március 23., 10:072022. március 23., 10:07

„A nap legfontosabb étkezése a reggeli, hiszen ezt követően teszi meg a legtöbb erőfeszítést az ember, így lényeges, hogy megfelelő mennyiségű tápanyag jusson be a szervezetbe” – magyarázta Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. Mint mondta, azt is tudja, hogy a reggeli órákban mindenki siet a munkába, ezért nincs sok idő az étel előkészítésére és elfogyasztására, ezért is választott egy gyors és egyszerűen összeállítható rántottát, amit saját elképzelése alapján gondolt újra.

Tudom, hogy a rántottát sokan ismerik és szeretik, így bízom benne, hogy tetszeni fog az újragondolt recept. Egy meleg ételről van szó, amely garantáltan elegendő energiát ad az ebédig ránk váró kihívásokhoz. Ne feledjék, ha egészségesek akarnak lenni, akkor reggelizzenek királyként, ebédeljenek polgárként és vacsorázzanak egyszerű koldushoz hasonlóan

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a recepthez szükséges hozzávalók beszerzése sem okozhat gondot. Hirdetés Előnyben a húsok Első lépésként tíz tojást tört fel egy edénybe a szakács, hiszen ebből a mennyiségből jóllakhat egy négytagú család is.

Fotó: Fülöp Attila

Mindezt hagyományosan csak sóval és borssal fűszerezte, mielőtt elkezdte felverni. A munka befejezése előtt nagyjából egy deciliter kefirt is adagolt, amely némileg fellazítja a masszát, ugyanakkor kellemes savanykás ízt is ad.

Vigyázzunk, ne adagoljunk sokat a kefirből, hiszen hamar túl folyóssá válhat a masszánk

– így Karácsony József.

Csak sóval és borssal fűszerezzük a tojást, illetve kefirrel lazítsuk Fotó: Fülöp Attila

A serpenyőben olívaolajat hevített, ebbe helyezte bele a tarajszerűre bevágott, húsos csemegeszalonna-szeleteket – néhány cikk hámozott, illetve a kés lapjával összeroppantott fokhagymával –, majd a beirdalt cérnakolbászt, valamint a sonkát. Miután ezek kellőképpen megpirultak, szeletekre vágott sajtot adagolt.

Érdemes több húsfélét használni Fotó: Fülöp Attila

„Biztosan ettek már jó sajtos, túros puliszkát, amikor különösen kellemes érzés volt ráharapni a megpirult sajtra. Ezt szeretnénk leutánozni a rántotta esetében is azzal, hogy még a tojás előtt a serpenyőbe kerül a sajt. Egyébként vörös- vagy lila hagymát és paprikát is piríthattam volna, ettől azért tekintettem el, mert így is számos hozzávalót alkalmazunk” – magyarázta. A következő lépés egy kisebb darab vaj felolvasztása volt, majd hozzáadta a serpenyő tartalmához a felvert tojásokat is. Az edény tartalmát sütés közben is kavargatta, kiemelve, hogy ilyenkor

akár egy kevés túrót is szórhatunk még bele a különlegesebb ízhatásért.

Amint elkészült a rántotta, sóval és pirospaprikával fűszerezett, majd tálalhatott is.

Fotó: Fülöp Attila