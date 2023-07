Összefogtak a gyergyóiak a viharkárok eltakarítására

A szerdai vihar során két középületben is kár keletkezett. Az önkormányzat Kárpátok utcai épülete, a volt szülészet tetejéről sok cserepet lesodort a szél, a Pitypang napközit is károsították a rádőlt faágak. Oda pénteken egy szakcég fog kiszállni, hiszen

nem lehet tovább hagyni az elöregedett, vagy gyenge gyökérzetű fákat a közterületeken (amelyek eltávolítására már korábban is volt szándék), és ha ragaszkodnak is hozzájuk az emberek, meg kell érteni, hogy lesznek még ilyen viharok, és ezek a fák veszélyforrások ilyenkor.

Újra fel fogják mérni tehát, hogy melyik fa jelent veszélyt, és ezeket ki fogják majd vágni. Természetesen a helyükre más fákat ültetnek, olyanokat, amelyek nem nőnek túl magasra, és évtizedek múlva sem jelentenek majd veszélyt. Ha pedig azokat is kitörné egy vihar (most is sok fiatal fa is kidőlt), nem tudnak akkora kárt okozni, mint a a magas, öreg fák.